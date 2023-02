Automobilist zonder rijbewijs stapelt fout op fout

Een 25-jarige Tilburger stapelde vrijdagnacht fout op fout op de Biesbosweg in Waalwijk. Hij reed in een auto terwijl hij geen rijbewijs heeft en was onder invloed van drugs.

De man testte positief op het gebruik van THC, een bestanddeel van hasj, en amfetamine. Een arts nam in het politiebureau bloed af van de bestuurder. Het was al de derde keer dat de man werd betrapt op het rijden zonder rijbewijs. Daarom werd zijn auto in beslag genomen. De man krijgt meerdere processen-verbaal.