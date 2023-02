Keer op keer rijden zonder rijbewijs: dit staat je dan te wachten

Een 25-jarige man uit Tilburg werd vrijdagnacht voor de derde keer betrapt op het rijden zonder rijbewijs. Dit gebeurt vaker en de ene automobilist maakt het nog bonter dan de ander. Wat hangt deze hardleerse automobilisten boven het hoofd?

De boetes en problemen lopen aardig op. De eerste keer dat je betrapt wordt op het rijden zonder rijbewijs, kost je dat 370 euro volgens de recidiverichtlijn 'rijden zonder rijbewijs'. Bij de tweede overtreding tik je een boete van 500 euro af en word je gedagvaard: je moet dan bij de rechter uitleggen waarom je opnieuw zonder rijbewijs achter het stuur bent gekropen.

Naar de rechter

De derde keer wacht opnieuw de gang naar de rechter. Ook wordt in zo'n situatie de auto afgepakt als de vorige overtreding minder dan drie jaar geleden werd gepleegd. Dit is dus het geval bij de 25-jarige man uit Tilburg die vrijdagnacht werd betrapt.

Bij de derde overtreding wordt bovendien een celstraf van twee weken geëist. De vierde overtreding levert het dubbele op: vier weken cel. Ben je zo hardleers dat je een vijfde keer dezelfde overtreding begaat, dan ga je zes weken de bak in. Daar eindigt het rijtje volgens het wetboek: iedere overtreding na de vijfde keer levert een vergelijkbare straf op, al kan een officier van justitie of rechter altijd variëren in aanvullende boetes of straffen.

De put tijdelijk dempen

Maar wat doe je nu met iemand die bijvoorbeeld veertien keer achter het stuur kruipt zonder überhaupt over een rijbewijs te beschikken, zoals vorig jaar in Bergen op Zoom? Na enige tijd kun je daar als Openbaar Ministerie niet zo veel meer mee. "Met gevangenisstraffen haal je iemand een maand of anderhalve maand van straat", legt een woordvoerder uit. "Daarnaast kun je de auto verbeurd verklaren, maar méér kun je eigenlijk niet doen. Op deze manier demp je tijdelijk de put."

Met boetes en celstraffen hoopt het OM herhaling te voorkomen. In veel gevallen werkt dat en leren mensen hun lesje. "Je hoopt dat mensen hun auto niet uitlenen aan iemand die dit doet."

Iemand die herhaaldelijk een paar weken de bak in draait voor dit vergrijp, heeft te maken met verlies van inkomen. Dat komt bovenop de eerste twee boetes en ingeleverde auto's, dus de financiële schade loopt flink in de papieren. Is het niet veel goedkoper om gewoon voor een officieel rijbewijs te gaan? Dat rekende Omroep Gelderland uit.

Rijles, theorie-examen, praktijkexamen

Gemiddeld gezien heeft iemand 43 uur rijles nodig om op te gaan voor het examen en de prijs van een uur rijles ligt rond 47 euro. Dat betekent dat je gemiddeld 2021 euro kwijt bent aan lessen. Je theorie-examen aanvragen kost 41 euro, je gezondheidsverklaring net zoveel.

Daarna mag je op voor je praktijkexamen: 125,75 euro exclusief administratiekosten, het gebruik van de lesauto tijdens het examen en de aanwezigheid van je rij-instructeur. En als je dan die auto uitstapt en hoort dat je geslaagd bent, dan moet je bij de gemeente nog 44,65 euro aftikken om je rijbewijs in ontvangst te mogen nemen. Nadat je voor tien euro actuele pasfoto's hebt laten maken, natuurlijk.

Snelle Jelle versus langzame Jelle

Stel dat je alles 'volgens het boekje' doet, een gemiddeld aantal rijlessen volgt en in één keer je theorie- en praktijkexamen haalt. Dan kost het halen van je rijbewijs je 2283 euro. Tel er gerust honderd euro bij op voor het gebruik van de lesauto en instructeur tijdens het examen. Dan kom je uit op 2383 euro.

Stel je bent niet de vlotste leerling en je hebt zestig uur nodig en je slaagt na drie pogingen, dan ben je 3579 euro kwijt. En ook dan ben je nog goedkoper uit dan wanneer je boete op boete stapelt.

