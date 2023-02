Vrachtwagen kantelt op rotonde, chauffeur raakt gewond

Een vrachtwagenchauffeur is maandagmiddag gewond geraakt nadat zijn vrachtwagen is gekanteld op een rotonde in Boxtel. Het ongeluk gebeurde op de kruising van de Keulsebaan en Lennisheuvel. Door het ongeluk is de rotonde afgesloten en loopt het verkeer van een nabijgelegen industrieterrein vast.

De vrachtwagen is geladen met bevroren vlees. Die lading moet eerst uit de vrachtwagen gehaald worden, voordat de wagen van de straat gehaald kan worden. De chauffeur is door omstanders uit zijn cabine gehaald en met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De man was wel aanspreekbaar. De vrachtwagen lekt diesel, het wegdek moet worden schoongemaakt. De verwachting is dat het nog enige tijd gaat duren voordat de vrachtwagen van de weg is gehaald.

Foto: SQ Vision