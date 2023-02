Jean-Paul als herboren na longcovidbehandeling in speciale zuurstofcabine

Lang dacht Jean-Paul van der Heijden (44) uit Oosterhout dat hij nooit meer van zijn longcovidklachten af zou komen. Totdat hij afgelopen november startte met een speciale methode in Waalwijk, waar hij acht weken lang in een speciale cabine werd behandeld. "Ik heb mijn leven weer terug."

Voor Jean-Paul begon de ellende eind 2020. "Ik raakte besmet in de tweede golf. Daarvoor was ik een bezige jongen, maar vanaf dat moment kende ik mezelf niet meer terug. Als ik de ene dag iets had gedaan, lag ik er de volgende echt af. Op dat moment was ik 41. Ik dacht: als dit zo doorgaat, blijf ik het niet lang leuk vinden." De afgelopen twee jaar probeerde hij meerdere behandelingen. "Van de fysiotherapeut tot ademhalingstherapieën. Soms met effect, maar dat zwakte dan al snel weer af. Plus, je leerde vooral omgaan met je ziekte. Dat paste mij niet. Uiteindelijk ben je dan tenslotte nog steeds ziek." De doorbraak kwam afgelopen november, toen Jean-Paul hoorde over een bijzondere behandelmethode bij de Da Vinci Kliniek in Waalwijk. Daar zat hij - na een doorverwijzing van zijn longspecialist - acht weken lang, vijf dagen per week zo'n twee uur in een speciale tank.

Hoe dat werkt, vertelt dokter Mommers, zijn behandelend arts. "Patiënten komen de cabine binnen, waarna we de druk ophogen tot 2,5 atmosfeer, vergelijkbaar met de druk op vijftien meter onder water. Vervolgens ademen ze door een masker twintig minuten lang pure zuurstof in. Daarna krijgen ze vijf minuutjes pauze om een slokje water te drinken. Het is tenslotte heel droge lucht. Dat proces herhalen we vier keer."

In de cabine wordt de druk opgevoerd tot 2,5 atmosfeer (foto: Imke van de Laar).

Maar wat is dan precies het effect? "Doordat er een hoop zuurstof in het bloed wordt opgelost, worden er nieuwe bloedvaatjes gevormd in het beschadigde weefsel. Tot nu toe zijn ze er allemaal op vooruitgegaan. Vooral cognitief. Denk aan een verbeterde concentratie of het beter uit kunnen voeren van taken." Dat geldt voor Jean-Paul dubbel en dwars. "De behandeling zelf is superintensief. Als ik thuiskwam, lag ik meteen buiten westen op de bank. Dan moest ik na een uur of vier echt wakker worden gemaakt. Maar al na een week of vier merkte ik de vooruitgang. Eerst durfde ik het gewoon niet te geloven."

Inmiddels doet hij dat wel. En hoe: "Van deze uitkomst had ik vooraf niet durven dromen. Ik voel me herboren. Vorige week was ik met mijn vrouw op vakantie. Zij zei: 'Het lijkt wel alsof je opnieuw bent gebakken in die cabine'. Dat omschrijft het perfect." Maandag werd bekend dat er hard geld nodig is voor meer onderzoek naar long covid. Onderzoekers met zeldzame kennis over de ziekte zouden overstappen naar andere projecten, omdat het Ministerie van Volksgezondheid geen geld uittrekt voor hun salarissen. En ook de methode met de zuurstoftank wordt bijvoorbeeld nog niet vergoed, omdat er te weinig wetenschappelijk bewijs is. Bewijs of niet: voor Jean-Paul was het dé oplossing. "Ik kan nu mijn conditie weer op gaan bouwen. Als ik nu een dag gesport heb, heb ik de volgende dag weer ouderwets spierpijn. Zelfs dat was prettig om weer te voelen."

Dokter Mommers zag positieve resultaten bij alle patiënten (foto: Imke van de Laar).