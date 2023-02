Ruim 4,5 miljoen voor Van Gogh-doek van Sien uit Nuenen: 'Eeuwig zonde'

Een schilderij van Vincent van Gogh met daarop het portret van Sien de Groot uit Nuenen heeft dinsdag 4.562.800 euro opgeleverd. Het olieverfschilderij ‘Kop van een vrouw’ werd dinsdag geveild in Londen. Eeuwig zonde, vindt Van Gogh-liefhebber en dorpsgenoot Kees Rovers. “Sien hoort hier thuis. Het is een echt Nuenens stuk erfgoed.”

Het uiteindelijke bedrag dat de koper moet betalen, ligt bijna een miljoen euro hoger door de veilingkosten die er nog bovenop komen. Veilinghuis Christie's laat desgevraagd aan Omroep Brabant weten dat de koper Danny Katz is. Hij is een Britse kunsthandelaar met een eigen galerie in Londen. De verwachting was dat het schilderij tussen de 1,1 en 2,3 miljoen euro op zou brengen. De oudere werken van Van Gogh, zoals de 'Kop van een vrouw', leveren vaak minder op dan de werken die hij op het laatst van zijn leven in Zuid-Frankrijk maakte. Vincent van Gogh schilderde in de jaren 1884 en 1885 in zijn woonplaats Nuenen tientallen boeren. Maar Gordina de Groot of ‘Sien’ zoals ze meestal werd genoemd, portretteerde hij het vaakst. Ze is ook te zien op het beroemde schilderij De Aardappeleters. Van alle boeren die Van Gogh schilderde is alleen haar naam bekend. “Ik dacht: die halen we hierheen. Niet voor mezelf, maar voor Nuenen.”

"Hadden we maar wat meer tijd hadden gehad om met de collectebus rond te gaan."

Hoewel het dorp wel een museum over Van Gogh heeft, ontbreekt er namelijk nog altijd een echt werk van de wereldberoemde kunstenaar. Maar Kees kwam er te laat achter dat het geveild werd. “Ik heb niet het vermogen om zo’n schilderij te kopen en het Vincentre ook niet. Als we wat meer tijd hadden gehad om met de collectebus rond te gaan, dan was het nu in Nuenen geweest”, zegt Kees. In het schuurtje achter zijn huis, de oude werkplaats van de timmerman van Van Gogh, vertelt Kees honderduit over de schilder. Een paar weken geleden tikte hij een mutsje op de kop dat identiek is aan wat Sien op het portret draagt. “Dit kon ik nog betalen maar het schilderij helaas niet.”

“Ik zou het heel erg betreuren als het weer in een privé-huis terecht komt."

Kees kijkt bedroefd naar de foto van het schilderij op de veilingsite. “Het is een gemiste kans voor Nuenen. Je kunt wel een poster ophangen, maar dat is toch anders dan het echte schilderij”, zegt hij. “Ik zou het heel erg betreuren als het nu weer bij iemand thuis terechtkomt, waar het niet toegankelijk is voor publiek en niemand het kan bekijken.” Hoe het schilderij bij Christie's verkocht werd, is op onderstaande beelden te zien.