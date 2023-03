Het leven van baby Lucas werd gered in ziekenhuis dat nu dicht moet

Netteke Gisberts uit Tilburg werd vijf jaar geleden moeder van Lucas. Na zijn geboorte ging het helemaal mis: “We hadden zijn begrafenis eigenlijk al geregeld. Uiteindelijk was het de kindercardioloog in Utrecht die zijn leven redde.” Daarom steunt Netteke met heel haar hart de petitie tegen de voorgenomen sluiting van twee van de vier ziekenhuizen voor kinderhartchirurgie, waaronder die in Utrecht.

Lucas had een ernstig hartprobleem, zijn aortaklep zat voor 90 procent dicht. Operaties in het Rotterdamse ziekenhuis hadden geen effect: “Bij de derde operatie, toen Lucas zeven weken oud was, zijn ze vastgelopen. We kregen hem mee naar huis om te laten sterven.”

Netteke kwam na een zorgeloze zwangerschap van de hemel in de hel: “Ik keek de dood in de ogen. Ik wist dat de kans reëel was dat ik mijn kind zou verliezen. Maar tegelijkertijd had ik een oersterk vertrouwen in mijn zoon. Ergens wist ik dat het goed zou komen.”

Kort na zijn geboorte liep Lucas blauw aan en hij werd naar de intensive care gebracht. Via ziekenhuizen in Arnhem en Nijmegen kwam hij in Rotterdam terecht.

Maar Netteke gaf niet op. Via haar zorgverzekeraar vroeg ze in Utrecht een second opinion aan. “Nog diezelfde avond kreeg ik telefoon van de kindercardioloog in Utrecht. ‘We zien een oplossing voor Lucas’, zei hij. Dat was schakelen, want we hadden de begrafenis eigenlijk al geregeld.”

In Utrecht kreeg Lucas een nieuwe klep op zijn aorta. De operatie slaagde en hij bleef leven. Lucas is nu vijf jaar oud. Het gaat, naar omstandigheden, heel erg goed: “Hij gaat halve dagen naar school. Langer gaat niet, dat lukt niet met zijn conditie. Hij maakt vriendjes en we proberen een zo normaal mogelijk leven te leiden. Dat hadden we nooit verwacht.”

Wel staat hij nog altijd onder behandeling in het ziekenhuis. “En als hij groeit, zullen zijn hartkleppen nog een keer vervangen moeten worden.” En als het Utrechtse ziekenhuis wordt gesloten, zal dat in Rotterdam moeten: “Ja, beetje gek he? Dat we terug moeten naar de artsen die het eigenlijk niet konden.”