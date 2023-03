Vermiste man (72) duikt op bij mensen voor de deur

De 72-jarige man die vermist werd in Breda is weer terecht en verkeert in goede gezondheid, dat meldt de politie. Een bewoner in het centrum van Breda zag de man voor de deur staan en heeft hem opgevangen.

De politie brengt de man nu terug naar huis. De man verdween dinsdagmiddag rond half vier van de radar. Hij werd voor het laatst gezien aan de Everdonk. De politie vroeg aandacht voor de vermissing via Burgernet en schaalde in de avond op met onder meer een politiehelikopter. Ook het Veteranen Search Team zocht met vijftig mensen mee naar de man. Weg naar huis

Volgens een woordvoerder van de politie kon de man zich de weg naar huis niet meer herinneren. De politie zocht in de wijde omgeving van de Everdonk. Ook inwoners van Breda en Prinsenbeek meldden zich dat ze een extra rondje door de buurt maakten om de man te zoeken.