1 op de 5 jongeren is wel eens depressief: 'Erover praten helpt'

Jarno Korf (25) werd als kind seksueel misbruikt. Hij verloor het vertrouwen in de hulpverleners en werd opstandig op school. Hij werd depressief en kwam er pas weer bovenop toen hij iemand vond aan wie hij zijn verhaal kon vertellen. Hij verwerkte zijn eigen ervaringen in de voorstelling 'Laat het licht aan'. De gemeente Moerdijk maakt daar dankbaar gebruik van, want het aantal jongeren met depressieve gedachten ligt daar boven het landelijke gemiddelde.

Leerlingen van het Markland College in Zevenbergen luisteren aandachtig wanneer musicalacteur Jarno Korf (25) zijn slottekst uitspreekt: “Laat het licht in jezelf niet uitgaan. Laat het licht aan.” De voorstelling over zijn eigen worsteling met depressie maakt diepe indruk op de jongeren. “Ik merk dat het veel losmaakt in de zaal. Zo kwam er na afloop van de voorstelling een meisje naar mij toe dat haar verhaal met mij wilde delen. Jezelf gehoord voelen, is ook heel belangrijk voor jongeren die met deze problemen kampen." Als kind werd Jarno seksueel misbruikt door zijn stiefbroer. Nadat zijn zus hem met zijn stiefbroer had betrapt, nam zijn moeder hem mee naar een psycholoog. Dat verliep niet goed en Jarno verloor het vertrouwen in de hulpverlening.

"Als je je openstelt en erover praat, komt het weer goed."

Hij werd opstandig op school terwijl hij van binnen steeds dieper in een depressie gleed. Hij overwoog zelfs zichzelf van het leven te beroven. Rond zijn achttiende vond hij alsnog het luisterend oor waarnaar hij eigenlijk steeds op zoek was en hij krijgt zijn leven terug op de rit. Havo-leerling Lotte (15) herkent veel uit de voorstelling. “In mijn eigen omgeving zie ik ook leeftijdsgenoten die kampen met sombere gevoelens. Ze hebben geen zin om uit bed te komen of iets te doen. In de voorstelling houdt Jarno hen een spiegel voor en zegt dat als je je openstelt en erover praat, het weer goed komt.” In Nederland heeft één op de vijf jongeren last van somberheid en depressieve gedachten. In de gemeente Moerdijk ligt dat aantal zelfs nog iets hoger. Met het event 'Laat het Licht aan' wil Moerdijk het thema bespreekbaar maken voor jongeren en ouders met de gelijknamige voorstelling en lessen op school.

"Ik wil de jongeren aan het praten krijgen."