Enorme ravage na ongeluk met camper, bestuurder ernstig gewond

De bestuurder van een camper is woensdagmiddag ernstig gewond geraakt bij een ongeluk op de John F. Kennedylaan in Eindhoven. Door het ongeluk ontstond een enorme ravage, de weg is in de richting van Eindhoven afgesloten.

Onder meer een traumahelikopter werd opgeroepen om hulp te verlenen. De man raakte van de weg en reed hard tegen twee bomen in de middenberm. De man zat vervolgens bekneld in de zwaar beschadigde camper. De klap moet enorm zijn geweest: de hele zijkant van het voertuig is kapot, het dak ligt op het wegdek. Het slachtoffer is ernstig gewond naar het ziekenhuis gebracht.

Foto: SQ Vision.

Foto: SQ Vision.

Foto: SQ Vision.