Kettingbotsing in file na ernstig ongeluk met camper: twee mensen gewond

Bij een kettingbotsing op de John F. Kennedylaan in Eindhoven zijn woensdagmiddag twee mensen gewond geraakt. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. In totaal waren negen voertuigen bij het ongeluk betrokken, waaronder een vrachtwagen met gevaarlijke stoffen.

De twee gewonden zaten in één auto. Vijf ambulances kwamen naar de plek van het ongeval.

De kettingbotsing gebeurde nota bene in file, die was ontstaan na een ernstig ongeval eerder in de middag. Een man in een camper raakte daarbij van de John F. Kennedylaan en reed hard tegen twee bomen in de middenberm. Hij zat bekneld in de ernstig beschadigde camper.

Enorme klap

De klap was enorm: de hele zijkant van het voertuig is kapot, het dak ligt op het wegdek. Het slachtoffer is ernstig gewond naar het ziekenhuis gebracht.