Actievoeren in je vrije uren, want patiënten mogen niet de dupe worden

Zo'n honderd personeelsleden van het Anna Ziekenhuis in Geldrop hebben woensdagmiddag actie gevoerd voor een betere cao. Ze gingen zitten in de hal van het ziekenhuis en hielden een korte protestmars door het centrum. Gestaakt werd er niet. Alle mensen die meeliepen, deden dat in hun vrije tijd. Ze willen niet dat de patiënten de dupe worden van hun protestactie.

De werkgevers willen maar vijf procent loonsverhoging geven, maar de vakbonden eisen tien procent. Voor mensen in de zorg is het niet zo makkelijk om actie te voeren, omdat ze hun patiënten niet in de steek willen laten: "De werkgevers maken op die manier misbruik van ons", zegt Linda.

Een van de actievoerders is Linda de Ronde, die al zestien jaar als verpleegkundige in het Anna werkt. Zij wil, net als alle anderen meer loon.

Maar het gaat niet alleen om geld, zegt actievoerder Marco. Hij werkt als assistent op de operatie kamers: "Het gaat er ook over dat voor de oudere collega's het tempo en de werkdruk veel te hoog zijn, waardoor veel van hen afhaken. Daardoor komen we nog meer handjes tekort aan bed. We moeten steeds harder lopen, maar op een bepaald moment gaat het gewoon niet meer."

Verpleegkundige Ad van Overdijk is een van de organisatoren van het protest. Hij ziet dat het werken in de zorg steeds onaantrekkelijker wordt door de slechte beloning en arbeidsvoorwaarden. En dat terwijl er nu al een groot tekort is aan mensen die in de zorg willen werken. Volgens Ad is deze actie nog maar het begin. Later deze maand wordt er echt gestaakt voor een betere cao in maar liefst vijftig ziekenhuizen. Het personeel draait dan zondagsdiensten.