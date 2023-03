Robin houdt zo van zijn stad dat hij die op zijn arm heeft laten tatoeëren

Robin is zo dol op Tilburg dat hij een tatoeage van de stad op zijn arm heeft laten zetten. En hij is niet de enige. In de LocHal kun je vanaf nu naar een foto-expositie van Tilburgers die de stad letterlijk op hun lijf dragen. “Ik heb hem puur voor mezelf, vanuit de liefde voor Tilburg.”

De letters TILBURG.

Het clublied van Willem II.

De kruikenzeiker.

013’s in alle soorten en maten.

Er zijn zelfs Tilburgers die het beroemde netnummer aan de binnenkant van hun lip hebben tatoeëren. Op de eerste verdieping van de LocHal kijken tattoo-artist Robin Flipsen en zijn vaste klant Kevin met bewondering naar de foto’s die Maria van der Heyden heeft gemaakt. De meeste modellen kennen ze wel, uit het Willem II-stadion. Maar het mooist vinden ze natuurlijk hun eigen foto. Robin heeft 'Tilburg' groot op zijn onderarm staan, naast een afbeelding van het Paleis-Raadhuis. Bij Kevin heeft hij de Heuvelse kerk op zijn arm gezet. Vijf maanden geleden is hij eraan begonnen: “Drie maanden heb ik eraan gewerkt, er zitten heel wat uurtjes in.”

“Het Willem II-stadion komt er ook nog bij.”

De tatoeage is realistisch en vol details, maar toch nog lang niet af: “Jammer dat je niet over een jaar komt”, zegt Kevin. “Want dan staat mijn arm vol met tatoeages die met de stad te maken hebben. Het Willem II-stadion komt er nog bij.” Robin vult aan: “En het Tilburgse wapen en de kruikenzeiker." De tattoos van Tilburg zet hij met extra veel liefde: “Zeker weten. Het geeft een gevoel van trots als je zoiets mag maken, over de stad waar je zelf bent geboren en getogen.” Robin krijgt wel eens kritiek: “Sommige mensen zeggen: ‘Wat nou als je later verhuist naar een andere stad?’ Ik denk niet op die manier. Want het zegt nog steeds iets over waar ik geboren en getogen ben.”

"Mensen vinden het heel leuk om hun tatoeage te laten zien."

“Dit zijn mensen die hun identiteit op hun lijf dragen”, zegt Tamira Waszink erover. Ze organiseert de expositie voor TijdLab, het samenwerkingsverband van de LocHal en het Tilburgse Stadsmuseum. Het kostte haar weinig moeite de modellen te vinden: “We deden een oproep op sociale media en het ging al snel rond. Mensen vinden het heel leuk om hun tatoeage te laten zien. Ze zijn er echt trots op.” Zo’n twintig Tilburgers gingen op de foto. Volgens Robin is dit het topje van de ijsberg: “Ik ken er nog veel meer. Tatoeages die ik zelf heb gezet en die hier niet bij hangen.” Kevin: “Het zou mooi zijn als dit over een paar jaar weer terugkomt, met andere mensen.” Tot 31 mei is de expositie ‘Tilburg Tattoo, verhalen onder je huid’ te zien in het TijdLab van de Tilburgse LocHal.