Plastic afval wordt nieuw bankje: ‘Later als ik oud ben, ga ik hier zitten'

Kinderen van meerdere basisscholen in Waalre hebben de afgelopen tijd zakken vol plastic afval verzameld. Samen met kunstenaar Kees van den Boogaart maken zij van dit afval een nieuw bankje om het honderdjarig bestaan van de gemeente te vieren. "Later als ik oud ben, ga ik op mijn eigen bankje zitten", zegt een van de kinderen.

Groep 5/6 van basisschool De Drijfveer in Waalre mocht meewerken aan het bankje. In Het Huis van Waalre, een soort dorpshuis, zijn ze druk in de weer. “We hebben met de hele klas heel veel plastic afval opgehaald", vertelt Daantje. "Het plastic is gevonden in de natuur of mensen uit de buurt hebben het aan ons gegeven.”

De kinderen moeten eerst al het plastic sorteren, want sommige soorten kunnen niet worden gebruikt. "Daarna moeten we het kapotstampen zodat het in een machine kan die er nog kleinere stukjes van maakt. Van die kleine snippers kan een andere machine een balk maken die op het bankje komt.”

Gijs is trots dat hij mee mag helpen om het bankje te maken. “Ik vind het goed dat we dit doen. Anders moeten we bomen kappen voor houten bankjes en nu maken we het van spullen die er al zijn. Later als ik oud ben, ga ik op dit bankje zitten en dan weet ik dat ik het zelf heb gemaakt.”