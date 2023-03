Misstanden bij sociale werkplaats vooral door armzalige communicatie

Op de werkvloer van Weener XL in Den Bosch moet het gedrag van leidinggevenden verbeteren. Anders blijft een kleine groep medewerkers van de sociale werkplaats last houden van stress. De negatieve werksfeer ontneemt bovendien veel mensen het plezier in hun werk. Dat concluderen onderzoekers die Weener XL tegen het licht hielden in opdracht van de gemeente. Aanleiding waren klachten van medewerkers over ongewenst gedrag en sociale veiligheid.

De signalen waren er al langer. Het personeel van het sociaal werkbedrijf kampt met angst en onrust. Het gaat om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, meestal door een lichamelijke of geestelijke beperking. Medewerkers die een goede begeleiding verdienen, maar in plaats daarvan klagen over uitbuiting, kleinering en bedreigingen.

De gemeente beloofde in oktober om Weener XL grondig onder de loep te nemen. Deze donderdag zijn de onderzoeksresultaten en aanbevelingen gepresenteerd.

Voor hun rapport spraken de onderzoekers van een extern bureau met 54 van de 61 medewerkers van de afdeling Schone Ruimte. "Over het algemeen is het personeel vrij bescheiden. Medewerkers willen niet zeuren en hebben snel het gevoel dat ze anderen tot last zijn door hun beperking. Ze zijn geneigd dingen voor zich te houden", schrijven ze.

Respect

Maar de klachten die naar voren komen, draaien in vrijwel alle gevallen om 'respect'. Of vooral het gebrek daaraan. Leidinggevenden krijgen volgende tips mee om daarin verbetering te brengen:

Respectvolle behandeling voor iedereen.

Rustige toon in communicatie naar iedereen.

Mensen in hun waarde laten.

Geen geroddel achter iemands rug om.

Niet pesten of plagen.

Dezelfde duidelijke regels, afspraken en verplichtingen voor iedereen.

Verder wordt gevraagd om niet iedereen over één kam te scheren. Leidinggevenden moeten voortaan meer rekening houden met de medewerker als individu. Wat kan iemand? Wat vindt hij of zij leuk? "Hou rekening met ieders grenzen, help elkaar, toon interesse, bied een luisterend oor en geef eens een complimentje."

Het zijn tips die eigenlijk voor zich spreken maar waar op de werkvloer een gebrek aan is, concluderen de onderzoekers. En dat ligt in de kern aan de armzalige communicatie. “Men spreekt elkaars taal niet. Hierdoor ontstaat onbegrip en onduidelijkheid”, valt te lezen in het rapport.

Grapje of belediging?

Dat wordt in de hand gewerkt door de grote verschillen tussen de medewerkers. Niet iedereen heeft hetzelfde werktempo. En waar de een kan lachen om een grapje, komt het voor een ander over als pestgedrag of een belediging. Kortom, iedereen moet wat beter op zijn woorden letten.

Ook de toon waarop dingen worden gezegd, in woord of gebaar, is belangrijk voor een goede sfeer. Een stap in de goede richting valt voor leidinggevenden te bereiken met trainingen, meeloopdagen en coaching.

Overigens spraken de onderzoekers een grote groep mensen die tevreden zijn met hun werkplek. "De medewerkers van Weener XL voelen zich vaak erg verantwoordelijk. Ze willen het graag goed doen en zijn in veel gevallen vrij plichtsgetrouw. Werken en werk hebben, is belangrijk voor ze. Het geeft ze een rol in de maatschappij."

Reactie gemeente

Of ze die rol ook kunnen pakken, moet nog blijken. Verantwoordelijk wethouder Marianne van der Sloot geeft nog geen commentaar op de resultaten. Een aantal weken geleden is afgesproken dat het rapport eerst naar de onafhankelijke adviseurs Job Cohen en FNV-bestuurder Marco Schipper gaat. Die voorzien het van commentaar waarna het rapport richting het college komt. Pas daarna reageert Van der Sloot.

