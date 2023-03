Na bestuurlijke puinhoop heeft GGzE nieuwe leiding

Bijna zes maanden na een diepgaande bestuurscrisis krijgt de Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven (GGzE) nieuwe leiding. Carla van de Wiel en Ingrid Willems volgen interim-bestuurder Luc Kenter op die sinds half september aan het roer stond.

Carla van de Wiel start op 1 april als voorzitter raad van bestuur, Ingrid Willems start op 15 mei als lid raad van bestuur. Daarmee lijkt de rust bij de instelling terug te keren.

Van de Wiel heeft zeer ruime bestuurservaring in de zorg, onder meer als bestuursvoorzitter van Treant Zorggroep, als directievoorzitter van het HagaZiekenhuis/ lid raad van bestuur RHG en het afgelopen half jaar als interim-bestuurder bij VVT-organisatie Aafje.

Willems is momenteel opleider psychiatrie en psychiater bij GGz Breburg. Daarnaast is zij bestuurslid van de NVvP (Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie).

Opvolging

De GGzE was in augustus in een stuurloze situatie beland. Oorzaak was een hoogoplopend conflict tussen bestuursleden Machteld Ploeg en Peter Littooy. Zij konden het niet eens worden over de opvolging van bestuursvoorzitter Joep Verbugt. Daarop besloot de raad van toezicht om beide bestuurders te ontslaan.

Hierna gaf de Ondernemingskamer de opdracht dat de Raad van Toezicht, de cliëntenraad en de ondernemingsraad van de GGzE een nieuwe, tijdelijke bestuurder moesten vinden. Die werd gevonden in Luc Kenter. Hij kreeg als opdracht om de zorg en ondersteuning aan kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen met psychische klachten ongehinderd door te laten gaan. Dat gebeurde mede onder toezicht van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

Opleiding psychiater

Behalve een bestuurlijk conflict, kwam de zorginstelling in juli al in opspraak nadat de licentie van de GGzE voor de opleiding tot psychiater werd opgeschort. De registratiecommissie die over de licentie gaat, besloot hiertoe na signalen over een onveilig leerklimaat. De klachten kwamen van huidige en oud-artsen in opleiding tot specialist.

