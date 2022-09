Tijdelijk nieuwe voorzitter GGzE, maar problemen zijn nog niet voorbij

Luc Kenter is de nieuwe, tijdelijke voorzitter van de GGzE in Eindhoven. Ook de voorzitter van de Raad van Toezicht is vervangen. Zo lijkt er eindelijk wat rust te komen in de bestuurscrisis bij GGzE. Maar daarmee zijn nog niet alle problemen opgelost bij de psychiatrische instelling.

Na de hoogopgelopen bestuurscrisis bij GGzE in Eindhoven werd op 25 augustus door de Ondernemingskamer besloten dat de Raad van Toezicht, de cliëntenraad en de ondernemingsraad van de GGzE een nieuwe, tijdelijke bestuurder moesten vinden. Bijna drie weken later is dat dus gelukt.

Luc Kenter is door de Raad van Toezicht benoemd als nieuwe, tijdelijke voorzitter van de Raad van Bestuur. De Oirschotse Kenter is volgens de GGzE een ervaren zorgbestuurder. "Hij heeft de afgelopen twintig jaar als bestuurder in verschillende grote zorgorganisaties en voor commerciële organisaties gewerkt", schrijft de GGzE.

Daarnaast is Job van der Have door de Raad van Bestuur benoemd als tijdelijke voorzitter van de Raad van Toezicht. Van der Have wordt door de Ondernemingskamer vaker aangesteld als tijdelijk en onafhankelijk toezichthouder en bestuurder in moeilijke zaken.

Storm niet voorbij

Zo lijkt er eindelijk rust te zijn in de tent, maar de storm is nog niet helemaal voorbij. Naast de bestuurscrisis speelt er binnen GGzE namelijk ook een probleem bij de opleiding psychiatrie. De opleiding is geschorst naar aanleiding van klachten van artsen in opleiding. Er zou een onveilig leerklimaat zijn.

Eind deze week wordt bepaald of de schorsing definitief is. Als de schorsing niet wordt teruggedraaid, heeft de GGzE volgens deskundigen een enorm probleem. Dit zou betekenen dat zo'n 20 tot 25 artsen die psychiater willen worden per 1 januari 2023 moeten vertrekken.

Doordat de psychiatrische instelling bijna een maand stuurloos was en door de problemen die spelen bij de opleiding psychiatrie, staat de GGzE nu onder actief toezicht van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

Lastige taak

Voor Kenter en van der Have dus de lastige taak om de GGzE door deze crises te loodsen. "Luc Kenter en Job van der Have hebben de opdracht om alles te doen wat nodig is om de rust, het onderlinge vertrouwen en de samenwerking binnen GGzE te herstellen", aldus de GGzE. Kenter neemt ook het hoofdpijndossier van de tijdelijk geschorste opleiding psychiatrie onder zijn hoede.

Ook moeten Kenter en van der Have zo snel mogelijk op zoek naar een nieuwe Raad van Bestuur en drie nieuwe leden voor de Raad van Toezicht per 1 januari 2023.

