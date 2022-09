'GGzE onder actief toezicht', instelling zit nog steeds zonder bestuur

De GGzE in Eindhoven staat onder actief toezicht van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Dit is besloten, omdat de psychiatrische instelling al bijna een maand stuurloos is. Volgens het Eindhovens Dagblad is de inspectie bezorgd over de gevolgen van het bestuursconflict voor de veiligheid van patiënten en continuïteit van de zorg.

,,We zijn met een toezichtstraject begonnen. We doen dat alleen als we ons zorgen maken”, zegt een IGJ-woordvoerder over het optreden in de krant. Hij wil niet uitleggen wat actief toezicht inhoudt. De uitkomst kan zijn dat er maatregelen moeten worden genomen, bijvoorbeeld door verbeteringen te eisen.

Onopgelost meningsverschil

Vorige maand werd bekend dat de GGzE zonder bestuur is komen te zitten. De oorzaak was een onopgelost meningsverschil over de opvolging van bestuursvoorzitter Joep Verbugt. Daarop besloot de raad van toezicht om de twee bestuursleden Machteld Ploeg en Peter Littooy te ontslaan.

Dit zette weer kwaad bloed bij de cliëntenraad en de ondernemingsraad van de GGzE. Ze stapten zelfs naar de Ondernemingskamer. Hier spraken de betrokken partijen af dat er met spoed een nieuwe, tijdelijke bestuurder zou worden aangesteld. Maar dat is nog steeds niet gebeurd.

Ondertussen loopt er ook een onderzoek naar klachten over Machteld Marcelis, hoofd van de opleiding psychiatrie. Ook is de licentie van GGzE voor de opleiding tot psychiater per 1 juli opgeschort. Dit is gedaan na onderzoek van ernstige klachten over een onveilig leerklimaat door huidige en oud-artsen in de opleiding tot specialist.

LEES OOK:

Bestuur ontslagen, GGzE met spoed op zoek naar tijdelijke opvolger

'GGzE heeft enorm probleem als psychiatrie-opleiding wordt stilgelegd'