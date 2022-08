'GGzE heeft enorm probleem als psychiatrie-opleiding wordt stilgelegd'

De Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven (GGzE) heeft een enorm probleem als de opleiding tot psychiater definitief wordt stilgelegd. De 25 studenten zouden dan moeten vertrekken. De werkdruk voor psychiaters wordt dan te groot en cliënten zullen langer moeten wachten op zorg. Ook leidt de GGzE financiële schade als de Registratie Commissie Geneeskundig Specialisten bij haar schorsingsbesluit blijft. Dat zeggen meerdere deskundigen over de situatie tegen Omroep Brabant.

'Gigantische roostergaten' Dat dit tot onrust onder personeel en cliënten leidt, is volkomen logisch, zeggen twee gezondheidseconomen tegen Omroep Brabant. Xander Koolman van de Vrije Universiteit en emeritus hoogleraar Richard Janssen aan Tilburg University duiden de ontstane situatie bij GGzE. Volgens hen is dit een ultiem drukmiddel van de registratiecommissie om problemen op te lossen.

De registratiecommissie heeft de licentie van GGzE voor de opleiding tot psychiatrie per 1 juli opgeschort. Dit is gedaan na onderzoek van een melding met ernstige klachten van studenten en oud-studenten over een 'onveilig leerklimaat'.

“Met het wegvallen van de studenten valt dus veel mankracht weg. De werkdruk voor het overige personeel wordt dan te hoog. Zoveel cliënten kun je niet opvangen. Er is al een groot tekort aan psychiaters”, zegt Janssen.

Volgens Koolman hebben opleidingscentra, zoals in dit geval GGzE, normaal gesproken een voordeel om personeel vast te houden. "Zij hopen goede artsen in opleiding tot specialisten vast te kunnen leggen. Maar als GGzE niemand meer mag opleiden, valt dit voordeel natuurlijk weg."

Minder personeel betekent dat minder cliënten zorg kunnen krijgen. Wie door een psychiater wordt behandeld, heeft vaak ernstige psychische stoornissen. Deze zorgtrajecten zijn langdurig. "Wachtlijsten worden daardoor langer, terwijl juist zij vaak goede hulp nodig hebben", vat Koolman samen.

In de portemonnee

De GGzE voelt dit ook in de portemonnee. Als de artsen in opleiding tot psychiater wegvallen, kan GGzE die werkuren niet meer declareren bij zorgverzekeraars. Daarnaast valt de vergoeding van de overheid voor de opleiding van studenten weg. “Veel GGZ-instellingen hebben het niet al te ruim. Zo kan de schorsing van een opleiding direct de begroting raken”, zegt Janssen.

Al met al is de GGzE er volgens Janssen en Koolman alles aan gelegen om het besluit van de registratiecommissie, om de opleiding te schorsen, van tafel te krijgen. Janssen: "Ze zullen de situatie echt moeten oplossen en er vol op inzetten. Anders heeft GGzE echt een enorm probleem."

GGzE is het niet eens met het besluit de opleiding te schorsen en heeft er bezwaar tegen aangetekend. De instelling zegt direct aan de slag te zijn gegaan om de situatie te verbeteren. Zo is een externe vertrouwenspersoon gevraagd onderzoek te doen. Zorg voor de cliënten is niet in gevaar, laat de GGzE weten.

Weet u meer over deze kwestie? Mail dan naar [email protected]. Tips worden vertrouwelijk behandeld.

LEES OOK:

Psychiatrie-opleiding van GGzE geschorst na klachten van studenten

Raad van Bestuur GGzE op non-actief gesteld na vertrouwensbreuk

Crisis bij GGzE: rechter kijkt in spoedprocedure naar positie van bestuur