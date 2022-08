Psychiatrie-opleiding van GGzE geschorst na klachten van studenten

De opleiding psychiatrie bij GGzE in Eindhoven is geschorst na onderzoek van klachten door huidige en oud-studenten over een 'onveilig leerklimaat'. Dat blijkt uit onderzoek van Omroep Brabant. De Registratie Commissie Geneeskundig Specialisten heeft de opleiding onder intensief toezicht gesteld en heeft bepaald dat er tijdelijk geen nieuwe artsen in opleiding worden toegelaten. De GGzE heeft hier bezwaar tegen gemaakt.

De klachten gaan onder andere over de samenwerking met hoofdopleider Machteld Marcelis. Zij is hoogleraar aan Maastricht University en heeft haar werk als hoofdopleider bij GGzE tijdelijk neergelegd. Er is een vervanger aangesteld.

Wat de klachten precies zijn, is niet bekend. De registratiecommissie wil er niets over zeggen. Vast staat wel dat ze ernstig zijn. Het schorsen van een opleiding is volgens een woordvoerder ‘zowat het zwaarste middel’ dat de registratiecommissie kan inzetten.

Enkele maanden geleden kreeg de registratiecommissie de klachtenmelding. De commissie beoordeelt of de kwaliteit en veiligheid van medische opleidingen in orde is. Als opleidingen en opleiders aan de eisen voldoen, worden zij erkend.

Hoofdopleider: 'Geschrokken'

Tijdens onderzoek naar de klachten besloot de registratiecommissie tot deze ingrijpende maatregel. Nieuwe artsen in opleiding mogen niet worden toegelaten. Volgens het tijdelijke besluit moeten de huidige 25 artsen die psychiater willen worden, per 1 januari vertrekken.

Tijdens de schorsing gaat het onderzoek verder. “Betrokkenen worden gehoord. Op korte termijn buigt de commissie zich over de onderzoeksresultaten”, schrijft een woordvoerder. Er volgt dan opnieuw een besluit.

Hoofdopleider en hoogleraar Marcelis laat in een korte reactie weten 'geschrokken' te zijn van de 'signalen over een onveilig opleidingsklimaat'. Om het onderzoek naar de klachten niet te verstoren, wil ze verder niet ingaan op de kwestie.

Onrust onder personeel

De stevige ingreep door de registratiecommissie leidt tot onrust onder de artsen in opleiding en het personeel. Een deel vreest dat psychiaters vertrekken bij de geestelijke gezondheidsinstelling. De GGzE behandelde vorig jaar zo’n 12.000 mensen, die psychische hulp nodig hebben.

Mocht de registratiecommissie besluiten de opleidingslicentie definitief af te nemen, heeft dat volgens gezondheidseconomen Richard Janssen en Xander Koolman gigantische gevolgen voor de GGzE.

Artsen in opleiding tot psychiater werken namelijk al onder begeleiding van psychiaters bij GGZ-instellingen. “Als er ineens 25 wegvallen, ontstaan gaten in roosters. Dit terwijl er al een stevig tekort aan psychiaters is. De werkdruk neemt verder toe en de kans is groot dat minder cliënten worden geholpen", zegt Janssen, die ook oud-bestuurslid van GGZ Nederland is. Volgens Koolman lijdt dit tot financiële schade en is er nu al reputatieschade voor de GGzE.

Hoofdpijndossier

Hoe groot de rol van dit hoofdpijndossier is in de huidige bestuurscrisis bij GGzE, is onduidelijk. De Raad van Toezicht zette het bestuur van GGzE twee weken geleden op non-actief. De reden zou een uit de hand gelopen conflict over de nieuwe bestuursvoorzitter zijn. Alleen door het huidige bestuur aan de kant te zetten, kan volgens de Raad van Toezicht de zorg voor cliënten op een goede manier doorgaan.

De bestuurstwist komt donderdag voor de rechter. De cliëntenraad en ondernemingsraad van GGzE eisen bij het gerechtshof in Amsterdam dat het bestuur per direct weer aan de slag kan. Een van hun argumenten is dat er ‘tal van dossiers’ lopen, waar het bestuur actief mee bezig was.

Het besluit van de registratiecommissie om de opleiding tot psychiater te schorsen is volgens ingewijden het belangrijkste dossier.

