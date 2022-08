Onrust bij GGzE: personeel en cliënten dreigen met de rechter

Medewerkers en cliënten van geestelijke gezondheidsinstelling GGzE in Eindhoven dreigen met juridische stappen tegen de Raad van Toezicht. Zij gaan naar de rechter als de Raad van Toezicht van GGzE vasthoudt aan het besluit om het bestuur op non-actief te stellen. Er is veel onrust, zeggen meerdere betrouwbare bronnen tegen Omroep Brabant. De GGzE behandelde vorig jaar zo’n 12.000 mensen, die psychische hulp nodig hebben.

De Raad van Toezicht stelde het bestuur van GGzE vorige week woensdag op non-actief. Dit kwam voor de twee bestuursleden Peter Littooij en Machteld Ploeg als donderslag bij heldere hemel, net als voor personeelsleden en cliënten.

Het ontslag van de bestuursleden leidt tot veel onrust binnen de GGzE. Dat blijkt uit gesprekken die Omroep Brabant met meerdere ingewijden voerde. Zij willen alleen anoniem hun verhaal doen, uit angst voor maatregelen door de Raad van Toezicht.

'Zorg voor cliënten in gevaar'

Personeelsleden zeggen dat er weinig steun is voor de beslissing van de Raad van Toezicht om het bestuur op non-actief te stellen. Volgens hen is het besluit ondoordacht en impulsief genomen. Ook vrezen zij dat de zorg voor cliënten in kan gevaar komen.

Om deze reden dreigen de ondernemingsraad en de cliëntenraad met gerechtelijke stappen. Zij starten een zaak bij de ondernemingskamer in Amsterdam als de Raad van Toezicht vasthoudt aan het besluit om het bestuur op non-actief te stellen.

De ondernemingskamer kan stevig ingrijpen bij organisaties. Zo kan die besluiten als het op non-actief stellen van een bestuur van tafel vegen. Ook kan de ondernemingskamer bestuurders of commissarissen schorsen, ontslaan of juist tijdelijk aanstellen.

Meningsverschil over bestuursvoorzitter

De Raad van Toezicht stelde de bestuursleden Ploeg en Littooij vorige week op non-actief na een verschil van mening over hoe de vacature van bestuursvoorzitter moet worden ingevuld. Nadat oud-voorzitter Joep Verbugt onlangs met pensioen ging, zoekt de GGzE een nieuwe.

Via wervingsbureaus heeft de GGzE geprobeerd iemand te vinden die ruime bestuurlijke ervaring heeft, maar ook een zorgachtergrond. Meerdere pogingen om een kandidaat te vinden die aan deze vereisten voldoet, zijn volgens de Raad van Toezicht mislukt.

Daarom probeert de Raad van Toezicht nu een voorzitter te strikken met meer oog voor ruime bestuurlijke ervaring. De huidige twee bestuursleden, gesteund door de cliëntenraad, ondernemingsraad, de medische staf en sommige directeuren binnen de GGzE, willen juist dat de voorzitter een ruime zorgachtergrond heeft.

Dit meningsverschil is de afgelopen tijd opgelopen en leidde volgens de Raad van Toezicht tot ‘een onherstelbare vertrouwensbreuk’. Daarop werd het bestuur vorige week op non-actief gesteld.

