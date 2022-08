Machtsstrijd in GGzE-top zorgt voor angst op de werkvloer

Een onveilige en intimiderende werkomgeving. Dat is ontstaan door de manier waarop de Raad van Toezicht van GGzE in Eindhoven het bestuur vorige week aan de kant heeft geschoven, stellen ingewijden onder personeel en cliënten. De Raad van Toezicht zelf ontkent dit.

Het is woensdagochtend 10 augustus als bestuurders Machteld Ploeg en Peter Littooijen te horen krijgen dat zij op non-actief zijn gezet. Beiden willen nog wel aan de slag, maar kunnen niet meer. Hun werkaccounts worden afgesloten en ze moeten het terrein van GGzE verlaten. Desnoods wordt de beveiliging ingeschakeld, zegt een betrokkene.

De boodschap van de Raad van Toezicht slaat in als een bom. Niet alleen bij de twee bestuurders, maar ook bij personeel en cliënten.

Aanleiding is een hoogoplopend conflict over wie de nieuwe bestuursvoorzitter van GGzE moet worden. De Raad van Bestuur, ondernemingsraad, cliëntenraad en medische staf willen iemand met een zorgachtergrond. De Raad van Toezicht, die als taak heeft kandidaten te vinden, stelt dat dat lastig is. Twee wervingsbureaus slaagden er niet in die droomkandidaat te vinden, is de boodschap. Daarom mikt de Raad van Toezicht vooral op mensen met een ruime bestuurservaring op hun cv. De voorkeur voor iemand met zorgachtergrond, wordt losgelaten.

Er vloeien zelfs tranen

Het meningsverschil loopt de afgelopen maanden flink uit de hand. Volgens de Raad van Toezicht leidt dit tot 'een onherstelbare vertrouwensbreuk'. Littooijen en Ploeg worden op non-actief gesteld.

Het ingrijpende besluit sijpelt snel de organisatie in. Er heerst onbegrip en volgens ingewijden vloeien er zelfs tranen. De ondernemingsraad, de cliëntenraad, de medische staf en diverse directeuren staan perplex. De meesten staan achter de twee bestuursleden.

Bronnen onder personeel en cliënten geven alleen anoniem informatie, uit angst voor maatregelen van de Raad van Toezicht. Heerst er een angstcultuur? “Zo kun je het nu wel samenvatten”, zegt een van hen. De manier waarop het besluit is meegedeeld, staat volgens deze persoon symbool voor de handelwijze van de Raad van Toezicht.

“Waarom is er bijvoorbeeld geen bemiddelaar ingeschakeld, zoals dat hoort als een conflict hoog oploopt? Dat is eerder gedaan bij een andere bestuurder. Waarom moest dit op zo’n harde manier?”

'Continuïteit van GGzE kan in gevaar komen'

Een insider stelt dat de continuïteit van de GGzE hierdoor in gevaar kan komen. “In dit klimaat willen mensen hier niet werken. Er is al een tekort aan personeel. Het bestuur hield zich daarmee bezig. Als dat stil komt te liggen, loopt dat tekort op. En dat leidt weer tot langere wachttijden voor mensen die hulp nodig hebben." Vorig jaar kregen zo'n 12.000 mensen psychische hulp van GGzE.

De Raad van Toezicht laat in een reactie weten 'geen indicatie' te hebben dat er een angstcultuur is. Medewerkers met vragen of opmerkingen zouden hierover contact kunnen opnemen.

"Het directieteam behartigt tot volle tevredenheid lopende zaken. Bovendien is de kwaliteit van de zorg geborgd door een stevig inhoudelijk team van behandelaren", schrijft een adviseur van de Raad van Toezicht. "Behandelingen en begeleidingen gaan gewoon door."

Eerder werd bekend dat de cliëntenraad en ondernemingsraad het hier niet bij laten zitten. Zij willen dat de Raad van Toezicht het besluit per direct terugdraait. Zij dreigen naar de rechter te stappen om dit af te dwingen. Of de Raad van Toezicht dit overweegt, wil ze niet zeggen.

