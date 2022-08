GGzE over schorsen psychiatrie-opleiding: 'Zorg cliënten niet in gevaar'

De zorg voor cliënten met psychische problemen is volgens GGzE in Eindhoven niet in het geding. Dat zegt de geestelijke gezondheidsinstelling in een reactie, nadat bekend werd dat de opleiding tot psychiater bij GGzE is geschorst.

De Registratie Commissie Geneeskundig Specialisten besloot de opleiding te schorsen na onderzoek van klachten van huidige en oud-studenten. Hieruit blijkt volgens de registratiecommissie dat er een 'onveilig leerklimaat is. De opleiding tot psychiater is onder intensief toezicht gesteld. Ook mogen tijdelijk geen nieuwe psychiatrie-studenten tot de opleiding worden toegelaten.

"De GGzE is bekend met signalen van een onveilig opleidingsklimaat bij onze opleiding tot psychiater", schrijft ze in een reactie. "We vinden een veilig werk- en opleidingsklimaat essentieel. We nemen die signalen zeer serieus en zijn dan ook direct aan de slag gegaan." Waar de (oud-)studenten concreet over klagen, is nog niet duidelijk.

Hoofdopleider teruggetreden

Om de situatie te verbeteren is GGzE 'voortvarend en constructief' in gesprek met iedereen die bij de opleiding betrokken is. Zo is een externe vertrouwenspersoon gevraagd onderzoek te doen. In afwachting daarvan is de hoofdopleider tijdelijk teruggetreden. Het gaat om Machteld Marcelis, die ook hoogleraar is bij Maastricht University. Iemand anders neemt haar taken als hoofdopleider waar.

GGzE heeft beroep aangetekend tegen het besluit van de registratiecommissie om de opleiding tot psychiater te schorsen. De instelling vertrouwt erop dat ze het opleidingsklimaat kan verbeteren en dat daardoor de schorsing zal worden opgeheven. De registratiecommissie doet nu meer onderzoek en besluit binnenkort of de maatregelen nog nodig zijn. Een definitief besluit volgt waarschijnlijk volgende maand, schrijft GGzE.

Schorsing is enorm probleem

Als de schorsing niet wordt teruggedraaid, heeft de GGzE een enorm probleem. Dit zou betekenen dat de 25 psychiatrie-studenten per 1 januari 2023 moeten vertrekken.

De werkdruk voor psychiaters wordt dan te groot en cliënten zullen langer moeten wachten op zorg. Ook lijdt GGzE financiële schade als de opleiding geschorst blijft, zeggen meerdere gezondheidseconomen over de situatie tegen Omroep Brabant. Volgens hen is de geestelijke instelling er alles aan gelegen om situatie zo snel mogelijk te verbeteren.

