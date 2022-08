'GGzE heeft enorm probleem als psychiatrie-opleiding geschorst blijft'

De GGzE in Eindhoven heeft een enorm probleem als de schorsing van haar opleiding tot psychiater bij GGzE ook na 1 januari van kracht blijft en de 25 studenten moeten vertrekken. De werkdruk voor psychiaters wordt dan te groot en cliënten zullen langer moeten wachten op zorg. Ook leidt GGzE financiële schade als de Registratie Commissie Geneeskundig Specialisten bij haar schorsingsbesluit blijft. Dat zeggen meerdere deskundigen over de situatie tegen Omroep Brabant.

De registratiecommissie heeft de licentie van GGzE voor de opleiding tot psychiatrie per 1 juli opgeschort. Dit is gedaan na onderzoek van een melding met ernstige klachten van studenten en oud-studenten over een 'onveilig leerklimaat'.

De opleiding mag voorlopig geen nieuwe studenten aannemen. Als de registratiecommissie bij haar besluit blijft, moeten de 25 artsen die nu worden opgeleid tot psychiater per 1 januari 2023 vertrekken. Binnenkort bekijkt de commissie de situatie opnieuw.

'Gigantische roostergaten'

Dat dit tot onrust onder personeel en cliënten leidt, is volkomen logisch, zeggen twee gezondheidseconomen tegen Omroep Brabant. Xander Koolman van de Vrije Universiteit en emeritus hoogleraar Richard Janssen aan Tilburg University duiden de ontstane situatie bij GGzE. Volgens hen is dit een ultiem drukmiddel van de registratiecommissie om problemen op te lossen.

Allereerst heeft het besluit de opleiding te schorsen natuurlijk enorme impact op de 25 artsen die de 4,5 jaar durende opleiding volgen. Zij hebben al jarenlange studies afgerond, waaronder geneeskunde. "Zij zullen zich nu wel achter de oren krabben of dit wel goedkomt", zegt Koolman. "Voor hen hangt hier heel veel van af."

Als de 25 psychiatrie-studenten echt weg moeten, ontstaan er gigantische roostergaten, zegt Janssen. Dat zit zo: studenten psychiatrie werken dagelijks met cliënten die zware en langdurige zorg nodig hebben. Zij doen dat onder de begeleiding van psychiaters. Ouderejaars studenten worden ook meegenomen in werkroosters.