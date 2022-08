Bestuur ontslagen, GGzE met spoed op zoek naar tijdelijke opvolger

Met spoed wordt een tijdelijke bestuurder voor GGzE in Eindhoven gezocht, die rust moet brengen bij de geestelijke gezondheidsinstelling. Machteld Ploeg en Peter Littooij zijn inmiddels ontslagen en keren niet terug als bestuur. Dat bleek donderdag tijdens een rechtszitting bij het Gerechtshof in Amsterdam.

Ook wordt één lid van de Raad van Toezicht vervangen. Het is een compromis, waar zowel de cliëntenraad en ondernemingsraad, als de Raad van Toezicht mee kunnen leven.

De cliëntenraad en ondernemingsraad wilden eerst dat het ontslag van bestuurders Ploeg en Littooij werd teruggedraaid en stapten daarom naar de rechter. De zitting legde een pijnlijke en brede vertrouwenscrisis bloot, die is ontstaan rondom de vraag: wie wordt de nieuwe bestuursvoorzitter van GGzE? Die wordt gezocht sinds het recente vertrek van Joep Verbugt, die met pensioen is.

Schaap met de vijf poten

De zoektocht loopt verre van soepel. Twee wervingsbureaus lukte het niet om een nieuwe voorzitter te vinden. Die zou ruime bestuurlijke ervaring en een zorgachtergrond moeten hebben. Maar dit 'schaap met de vijf poten' is er nu niet. Hier begon de ellende en daarmee ook de verschillende lezingen van betrokkenen.

Bestuurslid Machteld Ploeg vreesde dat de Raad van Toezicht een bestuurder zocht zonder vakinhoudelijke zorgachtergrond en keerde zich daartegen. Volgens Ploeg werd ze buitenspel gezet en niet op de hoogte gehouden van de wervingsprocedure. "Ik ben twee maanden buitengesloten. Ik voelde me hier onzeker en onveilig door."

Onder druk gezet

Ze stelde zich volgens de Raad van Toezicht 'conflicterend' op. Daarmee zou ze de onrust binnen GGzE groter hebben gemaakt. Een directielid zei tijdens de zitting dat Ploeg zelf zou hebben geaasd op de functie als bestuursvoorzitter. Iets wat zijzelf ontkent.

Achter de schermen nam de spanning de afgelopen weken flink toe. De Raad van Toezicht ontving meerdere brieven van verschillende organen binnen de GGzE, waarin zij hun mening gaven over aan welke eisen de bestuurder moet voldoen. Volgens de toezichthouders zat Ploeg hier met 'machtsspelletjes' achter. "Het bestuur probeerde mensen voor zijn karretje te spannen", zei advocaat Willemien Bischot. De Raad van Toezicht voelde zich onder druk gezet en daarmee was de maat vol.

Ongeschikt

Op 10 augustus werden bestuurders Ploeg en Littooij op non-actief gesteld. Hun ontslag volgde deze week. Dat was om duidelijkheid te scheppen, legde voorzitter Gerard Mertens van de Raad van Toezicht uit. Volgens hem is de afgelopen maanden duidelijk geworden dat Ploeg ongeschikt is als bestuurder van GGzE.

De Ondernemingskamer van het Gerechtshof hoorde alles aan en stelde een gezamenlijk overleg voor over hoe nu verder. Na een halfuur sloten de partijen een akkoord: er wordt een nieuwe, tijdelijke bestuurder gezocht. De rechter draagt kandidaten aan. In de tussentijd gaat de zoektocht naar een nieuwe bestuursvoorzitter door.

Opleiding geschorst

Het is er iedereen aan gelegen snel bestuurscrisis op te lossen. Zo zijn er grote problemen bij de GGzE-opleiding psychiatrie. De opleiding is geschorst na klachten van artsen in opleiding tot specialist over een onveilig leerklimaat. Binnen GGzE werkt een crisisteam aan verbeteringen. De geestelijke gezondheidsinstelling hoopt dat de schorsing halverwege september van tafel is.

