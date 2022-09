GGzE erkent fouten en neemt versneld maatregelen

De GGzE, de psychiatrische instelling in Eindhoven, gaat versneld maatregelen nemen om de opleiding psychiatrie te verbeteren en veiliger te maken. De raad van toezicht en de directie hebben dit bekendgemaakt. Ze erkennen dat er onvoldoende aandacht is geweest voor signalen die erop wezen dat het binnen de opleiding psychiatrie goed mis is.

Ook is duidelijk geworden dat Machteld Marcelis zeker voor 1 maart 2023 niet terugkeert als hoofd van de opleiding psychiatrie. Ze was door klachten over haar functioneren in opspraak geraakt en heeft haar taken overgedragen. De GGzE wil met diverse maatregen het werken en het scholen bij deze organisatie weer veilig maken.

'Moeilijk begrijpen'

De GGzE ligt al enige weken onder vuur na een hoog opgelopen conflict tussen twee leden van de Raad van Bestuur. Ook bleek er veel mis te zijn in de opleiding tot psychiater. Dit had tot gevolg dat de opleiding werd geschorst en dat de organisatie onder intensief toezicht van een landelijke commissie is komen te staan.

De leiding van de instelling noemt deze besluiten onverwacht en verontrustend: “We konden aanvankelijk ook moeilijk begrijpen hoe dit besluit tot stand was gekomen.”

Uit diverse gesprekken is de GGzE nu wel duidelijk geworden dat ‘sommige signalen onvoldoende aandacht hebben gekregen’. Hierdoor zijn eerdere maatregelen om de veiligheid van de opleiding te verbeteren onvoldoende opgepakt en is ook een aantal kansen om stappen te zetten niet benut. Een pijnlijke conclusie voor de GGzE die juist in tijden van personeelstekort gebaat is bij het aantrekken, opleiden en behouden van artsen en psychiaters. Zij zijn immers hard nodig voor de zorg aan cliënten.

'Beter luisteren'

De GGzE stelt verder dat er beter geluisterd gaat worden, dat er een onafhankelijk externe vertrouwenspersoon komt en dat sommige functies niet meer worden gecombineerd. Verder wordt op basis van rapporten van die vertrouwenspersoon en de commissie die toezicht houdt een eigen onderzoek met een onafhankelijke voorzitter ingesteld om de problemen binnen de opleidingen van de GGzE in kaart te brengen. Maatregelen die al genomen zijn, pakken positief uit, zo wordt gesteld.

Over de vorming van een nieuw bestuur wordt in de verklaring niet gerept.

LEES OOK:

'GGzE onder actief toezicht', instelling zit nog steeds zonder bestuur

Hoofdopleider psychiaters bij GGzE ook onder vuur bij Maastricht University