Hoofdopleider psychiaters bij GGzE ook onder vuur bij Maastricht University

Niet alleen bij GGzE in Eindhoven loopt een onderzoek naar klachten over Machteld Marcelis, hoofd van de opleiding psychiatrie. Ook bij Maastricht University ligt ze onder vuur. Deze zomer zijn bij de universiteit meerdere meldingen over haar binnengekomen, die nu worden onderzocht. Dat bevestigt de universiteit na vragen van Omroep Brabant hierover. Marcelis is daar hoogleraar Transdiagnostiek in de Psychiatrie.

De universiteit zegt niet waar de meldingen over gaan, van wie ze komen en hoeveel het er zijn. Het onderzoek bij Maastricht University is deze zomer gestart en loopt nog.

In de tussentijd mag Marcelis haar wetenschappelijke werk voortzetten. Transdiagnostiek is een relatief nieuwe behandelmethode die naast de stoornissen waar iemand last van heeft, vooral focust op de factoren waardoor die zijn ontstaan en in stand worden gehouden.

"We hebben ons ervan verzekerd dat de veiligheid van andere medewerkers van Maastricht University niet in het geding kan komen. Of dat het lopende onderzoek hierdoor niet geschaad kan worden", schrijft de voorlichter. Onder welke precieze voorwaarden ze aan het werk is en hoe de universiteit instaat voor de veiligheid van medewerkers, wil de voorlichter niet zeggen.

"Zorgvuldigheid van het onderzoek staat voorop", schrijft de universiteit. Om die reden 'en ook vanwege de privacy van betrokkenen', doet de universiteit geen verdere mededelingen. Zo blijft onder meer onduidelijk wie het onderzoek uitvoert en wie hierop toeziet.

Onveilig opleidingsklimaat

Het onderzoek bij Maastricht University loopt naast een onderzoek dat loopt bij GGzE in Eindhoven. Hier is Marcelis hoofdopleider van de opleiding psychiatrie. Meerdere (oud-)artsen in opleiding tot psychiater hebben zich beklaagd over de samenwerking met haar. Ook de inhoud van deze klachten is niet bekend.

Marcelis gaf eerder deze week in een korte reactie aan dat ze 'geschrokken' is van de klachten over een 'onveilig leerklimaat' bij GGzE. Om het onderzoek naar de klachten niet te verstoren, wil ze verder niet ingaan op de kwestie.

Vanwege een omvangrijke klachtenmelding bij GGzE heeft de Registratie Commissie Geneeskundig Specialisten (RGS) de opleiding tot psychiatrie geschorst. De studie is onder intensief toezicht gesteld en ook mogen tijdelijk geen nieuwe artsen in opleiding worden toegelaten. De commissie onderzoekt de klachten en hoort 'relevante betrokkenen'.

Nieuw besluit in september

De RGS is een commissie die beoordeelt of de kwaliteit en veiligheid van medische opleidingen in orde is. Als alles aan de eisen voldoet, wordt zo'n opleiding erkend. Volgens het tijdelijke besluit moeten de artsen die worden opgeleid tot psychiater, per 1 januari 2023 vertrekken. Het zou gaan om 20 tot 25 mensen.

GGzE heeft een crisisteam samengesteld om de situatie te verbeteren en de schorsing van tafel te krijgen. De instelling zegt de klachten zeer serieus te nemen. GGzE heeft bezwaar aangetekend tegen het besluit van de registratiecommissie. Half september verwacht de RGS het onderzoek te hebben afgerond en een nieuw besluit te nemen.

Als de RGS na onderzoek besluit de opleiding definitief stop te zetten, heeft GGzE volgens deskundigen een enorm probleem. Artsen in opleiding tot psychiater werken onder begeleiding van psychiaters met cliënten die zware en langdurige zorg nodig hebben. Tijdens avond- en nachtdiensten zijn ze eerste aanspreekpunt.

Weet je meer over deze kwestie? Mail dan naar [email protected]. Tips worden vertrouwelijk behandeld.

