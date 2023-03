PSV'er Luuk de Jong verrast bondscoach en stopt als international

Luuk de Jong is niet meer beschikbaar voor het Nederlands elftal. De aanvoerder van PSV heeft dit via Twitter laten weten. Juist deze vrijdag zou bondscoach Ronald Koeman de voorselectie bekend maken voor de kwalificatiewedstrijden voor het volgende Europees kampioenschap voetbal.

Bondscoach Ronald Koeman zegt dat hij 'enigszins verrast was' toen De Jong hem donderdag belde met het nieuws dat hij niet langer beschikbaar zou zijn voor het Nederlands elftal. "Maar ik heb begrip voor zijn uitleg dat hij zich honderd procent wil concentreren op PSV. We gaan hem missen. Zowel in het veld, als buiten de lijnen."

WK

De Jong is 32 jaar oud. Hij debuteerde in 2011 in Oranje. Hij voetbalde in totaal 39 interlands en scoorde hierin acht keer.

Eind vorig jaar maakte hij nog deel uit van de groep die in Qatar meedeed aan het WK. Hij werd ingezet in het kwartfinaleduel met Argentinië, dat de formatie van (toen nog) Louis van Gaal verloor na strafschoppen.

'Volledig focussen op PSV'

“Het was altijd een eer voor mij om deel uit te maken van het Nederlands elftal", reageert De Jong. "Maar voor mij voelt dit nu als het juiste moment om deze beslissing te nemen, omdat Nederland deze maand aan een nieuwe kwalificatiereeks voor het EK begint. Ik wil me de komende jaren volledig kunnen focussen op PSV.”