Bestond er al pindakaas? Alles wat kinderen willen weten over de oorlog

Was er tijdens de Tweede Wereldoorlog al pindakaas? Of: onderduiken, hoe doe je dat? Kinderen willen van alles weten over het leven van hun leeftijdsgenoten in de oorlogsjaren. Over wat ze meemaakten en wat daar nu nog van te zien is, schreef Saskia van den Brand (32) het boek ‘Roosendaalse kinderen in oorlogstijd.’ “Ik vind het belangrijk om kinderen te vertellen wat er in hun eigen omgeving is gebeurd."

Zeven gebeurtenissen in en rond Roosendaal dienen als basis voor de verhalen in het boek. Over voedsel op de bon, verduistering, onderduiken en struikelstenen. De kinderboekenschrijfster interviewde ooggetuigen en nabestaanden onder wie Jacqueline Heck-van Haperen (77). Haar vader Janus van Haperen was verzetsman die volop actief was in de omgeving van Roosendaal.

"Vaak weten ze wel iets over Amsterdam of andere grote steden", vertelt Saskia. "Maar hier speelde er zich ook van alles af. Als kinderen zich dat realiseren, wordt de geschiedenis levend voor ze. Je ziet dat het ze dan echt raakt”, legt ze uit.

Als Jacqueline uitlegt dat speeltuin Het Vrouwenhof is ontstaan vanuit het verzetswerk van haar vader wordt de geschiedenis plotseling heel tastbaar. Janus vond dat de kinderen na de barre jaren weer moesten kunnen spelen. “Door zijn contacten in het verzet kende hij nog een adresje in Sint Willebrord waar hij de houten speeltoestellen op de kop kon tikken”, vertelt Jacqueline.

Voor het lesprogramma dat bij het boek is gemaakt, is Jacqueline te gast op basisschool De Blokwei in Roosendaal. De leerlingen luisteren aandachtig wanneer ze vertelt over haar vader die met gevaar voor eigen leven als lid van de LO (de Landelijke Organisatie voor Hulp aan Onderduikers) mensen hielp om uit handen van de bezetter te blijven.

Dat haar verhaal indruk maakt, is te merken in de klas. “Ik vind het knap dat ze dit allemaal vertelt. Nu heb ik heb zin om het boek te gaan lezen want ik wil nog meer weten over geheime codes en hoe ze mensen verstopten”, zegt Layla. “Ik vind het bijzonder dat het allemaal zo dichtbij is gebeurd want ik wist er eigenlijk niet zoveel van”, vult Natasza aan.

Saskia van den Brand groeide zelf op in Roosendaal. Ze liep al langere tijd rond met het idee voor het boek. Dankzij steun van een lokaal maatschappelijk cultureel fonds krijgen alle kinderen in de groepen 7 en 8 in Roosendaal een gratis exemplaar.

Saskia: “Ik vind het belangrijk dat de geschiedenis niet verloren gaat. Ik heb gemerkt dat ooggetuigen hierom ook graag vertellen over wat ze hebben meegemaakt en hoe het was. En nee, pindakaas was er in de oorlogsjaren nog niet.”