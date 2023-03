De verhalen achter de tattoos: 'Tilburg kruipt onder je huid'

Het clublied van Willem II vereeuwigd op je rug, gratis drankjes vanwege de kruikenzeiker op je bovenarm en 013, verborgen aan binnenkant van je onderlip. Bij veel Tilburg zit de liefde voor de stad zo diep dat zij iets karakteristieks op hun lijf hebben laten tatoeëren. Ze zijn verknocht aan die ongepolijste sfeer, het dorpse en de saamhorigheid. "Tilburg gaat nooit meer uit mij, dat weet ik zeker."

Gert-Jan van Beers (53) "Toen mijn moeder ziek was, heb ik deze tattoo van haar en ons vader laten zetten. Helaas heeft ze 'm niet meer kunnen zien omdat ze toen al was overleden. Ze heeft altijd naast de Hasseltse kapel gewoond, samen met haar zes broers en vier zussen. Daar komen m'n roots vandaan. M'n moederke betekent alles voor me. Ik draag ook haar trouwring om m'n hals, die heb ik altijd om."

Sigrid (46) en Franky Deny (47) Franky: "We hadden vroeger een vriendengroep en we noemden onszelf de 013-Crew. Een van die vrienden tatoeëerde thuis en die heeft toen bij ons de binnenkant van de lip met inkt bewerkt. Negentien was ik toen. Het was een ding van ons samen, het schiep een band. Tilburg zit in m'n hart. Als ik in Eindhoven ben, of Breda of Den Bosch, dan voel ik me niet thuis. Tilburgers hebben die doe-maar-gewoonmentaliteit, het is dorpser en socialer. Dat past bij mij."

Eline de Chene (27) "Zestien was ik toen ik een baantje kreeg bij Poppodium 013. Ik vulde de koelkastjes voordat de show begon. Mijn liefde voor 013 is eindeloos groot. Ruim zeven jaar heb ik er gewerkt, toen was ik klaar met mijn studie communicatie en was het tijd om te gaan en een grotemensenbaan te zoeken. Vreselijk was het, na mijn afscheidsfeestje heb ik een uur voor de deur zitten huilen. Mijn collega's gaven me deze tattoo cadeau als afscheid. Het is een ankertje, omdat het mijn thuisbasis is. Een soort cadeaubon, maar dan voor eeuwig."

Robin Flipsen (29) en Kevin (26) "Zelf draag ik Tilburg op mijn arm, maar als tattoo-artist heb ik ook al heel wat tatoeages gezet die met Tilburg te maken hebben. Skylines, Willem II-logo's, 013, de kerk, alles komt voorbij. Ook de sleeve van Kevin, met de Tilburgse kerk, heb ik gemaakt. Twaalf tot vijftien uur heb ik eraan gewerkt." Kevin: "Ik ben opgegroeid in Oud-Noord en Tilburg draag ik bij me. Broederschap, iedereen kent elkaar. Er komen nog meer tattoos van Tilburg op m'n lijf, ik heb plek genoeg."

Erwin Verster (53)

"Ik heb best veel tattoos, mijn hele rug staat vol. Deze cijfers op m'n hand wilde ik al heel lang, maar pas toen ik ben gescheiden van mijn ex-vrouw heb ik er werk van gemaakt, want hij is toch behoorlijk zichtbaar. Na elf jaar krijg ik er nog altijd veel reacties op en die zijn altijd positief. Ik woon in Broekhoven, dat is echt mijn wijk. We zijn er voor elkaar, altijd."

In de expositie Tilburg Tattoo – Verhalen onder je huid, tot en met 31 te zien in het TijdLab in de Bibliotheek LocHal, komen 23 Tilburgers en hun kunstwerk in beeld, in foto's (door Maria van der Heyden) en video (door Job van Etten).