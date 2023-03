Opbouw van Paaspop begonnen: 'We proberen de prijzen beschaafd te houden'

Festivaldirecteur Peter Sanders is enthousiast: de opbouw van Paaspop is begonnen. Over vijf weken openen ze in Schijndel het festivalseizoen. Er heerst gezonde spanning op het festivalterrein. Niet alleen door de vraag of alles volgens schema gaat verlopen, maar ook door de spanning over de stijgende prijzen. “Het is iedere dag vechten tegen de inflatie.”

Een week geleden werden de eerste paaltjes de grond in geslagen aan De Heikampen in Schijndel. Over 34 dagen moet alles klaar zijn, want dan genieten elke dag 35.000 bezoekers van ruim 300 optredens op zeventien verschillende podia. Het begint al ergens op te lijken. De toegangspoort naar het grootste podium staat al overeind en de eerste masten voor de tenten al klaar. “Wij bouwen alles van staal”, vertelt Sanders. “Zaterdag hebben we het terrein uitgezet en woensdag zijn we echt begonnen. We bouwen zes dagen in de week. De zondag is een reservedag.”

Opbouw Paaspop 2023 (foto: Noël van Hooft)

Vorig jaar konden ze in Schijndel na twee coronajaren weer helemaal losgaan. Wel stonden er toen minder internationale namen op het programma. “Vorig jaar waren er minder internationale artiesten aan het toeren door de onzekerheid na corona", legt de festivaldirecteur uit. "Dan is het dus minder makkelijk om internationale namen naar Schijndel te halen.” Dit jaar staat onder andere George Ezra op het programma.

Peter Sanders is directeur van verschillende festivals zoals Extrema Outdoor, Wish en Solar, maar Paaspop heeft een bijzonder plekje in zijn hart. “Dat komt omdat ik uit Schijndel kom natuurlijk. Maar op Paaspop komt alles ook samen. Alles is mooi. Het zijn gewoon drie waanzinnige dagen vol plezier. Het is net Las Vegas, hier krijg je echt waar voor je geld.”

“We vechten iedere dag tegen de inflatie."

Over geld gesproken: dat is wel een dingetje dit jaar. “We vechten iedere dag tegen de inflatie”, vertelt Sanders lichtelijk gefrustreerd. “Elke rijplaat is duurder geworden. Heineken heeft zijn prijzen met zestien procent verhoogd. Het is zorgelijk.” De prijs van één muntje, en dus een biertje of colaatje, is dit jaar 3,43 euro. “We hebben het beschaafd proberen te houden, ik zie op sommige plekken al 3,50 euro per muntje.” En de ticketprijs? Die is van 143,50 naar 173,50 euro voor drie dagen gestegen. Wie nu nog snel een kaartje wil bestellen is te laat, het festival is uitverkocht. Alleen VIP-tickets van 300 tot 900 euro zijn nog te koop.