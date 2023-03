Deze keeperstrainer zag al vroeg het talent bij Bart Verbruggen

Bart Verbruggen is de verrassing in de voorselectie van het Nederlands elftal. Daarvoor heeft hij een lange weg afgelegd. Die weg begon in 2013 toen keeperstrainer Max Hoeke de jonge goalie naar NAC haalde. Hij is nu trots op zijn vroegere pupil.

“Zit hij erbij?”, reageert Max Hoeke als we hem vlak na de bekendmaking van de voorselectie van Oranje bellen. “Ah super! Dat vind ik nou echt tof voor Bartje.” De keeperstrainer zag in 2013 talent Bart Verbruggen keepen bij amateurvereniging WDS'19 in Breda. “Hij stond daar als E-junior te keepen bij de D-junioren. Dat was indrukwekkend om te zien.”

"Bart was pas tien jaar maar er stond een echte persoonlijkheid in de goal"

Hoeke haalde hem naar NAC en werkte zo’n twee jaar samen met de jonge doelman. In 2015 eindigde de samenwerking toen de Bredase club degradeerde. “Bart was pas 10, maar er stond een echte persoonlijkheid in de goal. Dat is bij een keeper erg belangrijk. Daarnaast was hij leergierig en vooral technisch zeer begaafd.” Dat Verbruggen nu in de voorselectie van Oranje zit, had de huidig keeperstrainer van RKVV DIA in Teteringen niet verwacht. “Als ik heel eerlijk ben is het wel een grote verrassing voor mij. Ik had verwacht dat hij het eerste elftal van NAC kon halen. Maar het Nederlands Elftal had ik nooit durven denken.”

"Ik ben onwijs trots"

Nadat de samenwerking met Hoeke noodgedwongen tot een einde kwam, ging Verbruggen verder trainen onder Gabor Babos. Maar de Bredase keeperstrainer bleef hem volgen. “Op afstand natuurlijk want ik spreek hem niet meer.” Toch houdt hij warme herinneringen aan de samenwerking met zijn pupil. “Het was een prettige en lieve jongen om te begeleiden. Hij was gedreven, leergierig en had doorzettingsvermogen. Ik ben blij dat ik hem op technisch en mentaal gebied wat heb kunnen leren. Ik ben onwijs trots.”

Een jonge Bart Verbruggen (links) in actie met Tein Troost