Keeper Bart Verbruggen maakt debuut in selectie van Oranje

Bart Verbruggen uit Breda is de meest verrassende naam in de voorselectie van het Nederlands Elftal dat deze maand begint aan de kwalificatie voor het Europees Kampioenschap. De 20-jarige keeper van de Belgische ploeg Anderlecht stal onlangs de show door in een Conference Leaguewedstrijd tegen het Bulgaarse Ludogorets alle strafschoppen te stoppen. Dat was sinds tientallen jaren niet gebeurd in een Europees bekertoernooi.

De selectie werd vrijdagmiddag bekendgemaakt door Ronald Koeman, die als bondscoach Louis van Gaal opvolgt. Verbruggen werd opgeleid bij NAC. Anderlecht nam hem tweeënhalf jaar geleden over van de Bredase club. De doelman was al jeugdinternational. Uiteraard nam Koeman ook een andere Bredanaar op in de voorlopige groep: Liverpool-verdediger Virgil van Dijk. Zijn ploeggenoot Cody Gakpo is ook geselecteerd. De ex-PSV'er komt sinds dit jaar uit voor de 'Reds'. De Eindhovense club wordt nu alleen vertegenwoordigd door Xavi Simons en Joey Veerman. 39-voudig international Luuk de Jong heeft bedankt voor Oranje. Vincent Janssen uit Oss, die geregeld scoort voor Royal Antwerp, maakt ook deel uit van de groep. Oranje speelt op 24 maart tegen Frankrijk en drie dagen later tegen Gibraltar. Het zijn de eerste wedstrijden op weg naar het EK van 2024 in Duitsland. In dezelfde kwalificatiegroep zitten ook Griekenland en Ierland. LEES OOK: PSV'er Luuk de Jong verrast bondscoach en stopt als international