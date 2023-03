Ontplofte viskraam: visboer staat volgende week gewoon weer op de markt

De klap was enorm en de schrik sloeg Daniël Roeleveld op het hart, toen zijn viskraam op de weekmarkt in Zundert volledig uitbrandde. De wagen met de toonbank en vitrine bleef wonder boven wonder gespaard. Uit alle hoeken kreeg de visboer hulp aangeboden en hij kan donderdag gewoon weer de markt op. "Het is echt ongelofelijk hoeveel mensen ons te hulp zijn geschoten. Ik kan ze niet genoeg bedanken."

"We hebben de vis die in de vitrines lag weg moeten gooien, we gaan geen gerookte vis verkopen", zegt Daniël met een lach. "We hebben alles van binnen en van buiten schoongemaakt en de wagen ziet er nu weer uit als nieuw." De kar die explodeerde was het kookgedeelte van de kraam. "Dat is een losse aanhanger. Van collega visboer Schot van Dijke kan ik tijdelijk een kraam lenen totdat onze nieuwe klaar is."

Wat begon als een normale dag op de weekmarkt eindigde donderdag voor Daniël in een ware nachtmerrie. "We zagen een kleine vlam in de afzuiging en binnen vijf minuten stond de kraam in lichterlaaie." Toen hij de vlam zag, draaide de visboer snel alle gastanks dicht. De medewerkers begonnen zelf met blussen en dachten het vuur onder controle te hebben. "Maar in het rookgaskanaal zaten nog vlammen. Toen ging het heel hard." De kraam bleek niet meer te redden en Daniël begon de andere marktkooplieden te waarschuwen. Die startten hun wagens en namen een veilige afstand van het vuur. Een van de gastanks in de viskraam ontplofte, maar doordat iedereen snel weg was, raakte er niemand gewond.

"We hebben zo ontzettend veel geluk gehad."