Alle verdachten heftige mishandeling carnaval in Diessen zijn weer vrij

Alle vier de jongeren die waren opgepakt na een heftige mishandeling tijdens carnaval in Diessen, zijn weer vrij. Bij de mishandeling op carnavalsdinsdag werd een jongen van zestien zwaar mishandeld, beelden ervan gingen het internet over.

De vier verdachten werden maandag door de politie aangehouden en gehoord. Eén van hen werd een dag daarna vrijgelaten, de andere drie mochten donderdag weer naar huis. Het onderzoek naar de mishandeling loopt nog steeds, laat de politie weten.

De mishandeling bij een partycentrum in Diessen op carnavalsdinsdag zorgde voor veel onrust in het dorp. Op de beelden is te zien hoe het slachtoffer op de stoep van partycentrum Hercules door meerdere jongens werd aangevallen. Er vielen rake klappen en het slachtoffer werd ook geschopt, onder meer tegen zijn hoofd. Omstanders grepen niet in.

‘Maatschappelijke onrust’

Na het naar buiten komen van de beelden meldden zich drie jongeren op het politiebureau. Of zij ook de jongens zijn die werden aangehouden, wilde de politie niet bevestigen door 'de maatschappelijke onrust die de mishandeling teweeg heeft gebracht'.

Beelden van de mishandeling gingen het internet over.