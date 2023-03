Annie (83) is al een jaar de urn van haar man Piet kwijt: 'Ik bid elke dag'

In een kringloopwinkel in Hoorn is een hartvormige urn gevonden. De 83-jarige Annie Vogels uit Heeswijk-Dinther denkt eventjes dat de urn van haar geliefde Piet na een jaar eindelijk terecht is. Helaas blijkt de gevonden urn goudkleurig. “Die van Piet is van roestvrijstaal”, zegt ze beteuterd. En dus is ze de urn van haar man nog steeds kwijt. “Ik ben nu al twee keer mijn man verloren”, reageert ze. “Toen hij overleed en nu zijn urn.”

Carlijn Kösters Geschreven door

Vorig jaar is de hartvormige urn van Piet uit haar kast verdwenen, toen Annie drie dagen met longontsteking op bed lag. “Hij kan geen pootjes hebben gekregen, dus ik denk dat iemand hem hier uit de kast gestolen heeft. De deur staat hier namelijk altijd open.” Annie is dol op kaarten en haar huisje is een zoete inval. Voor vrienden, maar zeker ook voor haar acht katten. "Ik denk dat iemand de urn gewoon heeft meegenomen, omdat hij zo mooi glimt."

"Blijkbaar werkt bidden niet als iemand de urn heeft meegenomen."

Samen met dochter Dianne is Annie ten einde raad. “Ik word er gek van”, zegt ze aan de keukentafel, kijkend naar de kast. Ze wijst naar het plekje waar de urn stond, voor een Mariabeeldje. Naast de kleine flesjes jenever, want Piet hield wel van zijn borreltje. Naast het beeldje en het flesje staat een prentje van de Heilige Antonius, met twee kaarsjes ervoor. “Ik bid elke dag dat ik de urn terugvindt”, vertelt Vogels. “Normaal komt het dan altijd terecht, maar blijkbaar werkt dat niet als iemand het heeft meegenomen." Het lijkt er even op dat hun gebeden toch zijn verhoord, als in een kringloopwinkel in Hoorn een hartvormige urn wordt afgeleverd. "Ik kreeg allemaal berichtjes met de vraag of dat ons pap was", vertelt dochter Dianne. Ze heeft de urn van haar vader bovendien zelf ontworpen, met hartjes en kusjes erin gegraveerd. Maar de urn in Hoorn blijkt niet die van haar vader te zijn.

"Misschien wist de dief niet dat de as van mijn man erin zit."

Moeder en dochter zien het wel als een goede reden om de zoektocht toch nog maar een keertje op te pakken. Ze hopen dat de dief misschien spijt krijgt. "Misschien wist hij niet dat de as mijn man erin zit", zegt moeder Annie. “Maar vooral voor Dianne is het verschrikkelijk. Ze is enig kind en dit is haar zo dierbaar." Heb jij 'ons pap' ergens gezien? Stuur dan een berichtje naar [email protected].