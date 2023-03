Beelden van schietpartij op klaarlichte dag in Roosendaal

De schietpartij van vrijdagmiddag in de Philipslaan in Roosendaal is door een buurtbewoner gefilmd. Te zien is hoe een paar mensen elkaar te lijf gaan. Ook wordt er meerdere keren geschoten. Het slachtoffer raakte niet levensbedreigend gewond.

De buurtbewoner filmt het incident vanaf zijn balkon. "Oh, oh, oh", roept hij, wanneer hij ziet dat er een wapen wordt getrokken. Daarna klinken er drie schoten. Meerdere mensen stappen in twee zwarte en witte auto’s en gaan er snel vandoor. In de video is op de achtergrond de politie al te horen.

De schietpartij was vrijdagmiddag iets voor halfvijf. Eén man werd meerdere keren in zijn zij geschoten. “Het is een heftig incident”, zegt een woordvoerder van de politie. Het filmpje van de schietpartij gaat rond op social media. "Wij kennen het filmpje ook. We nemen het mee in het onderzoek."

Politiehelikopter

Er is nog niemand opgepakt. De politie heeft in de buurt met getuigen gesproken. Ook werd er een politiehelikopter ingezet om beelden te maken van de plaats van het misdrijf.

Aan het Zeggeveld, zo’n twee kilometer van de Philipslaan, is een auto gevonden die mogelijk betrokken is bij de schietpartij. Die is in beslag genomen.

LEES OOK: Man gewond bij schietpartij in Roosendaal