'Serieverkrachter niet gevonden, geen groot DNA-verwantschapsonderzoek'

In een jarenlang heimelijk stamboom- en dna-onderzoek naar duizenden mannen in De Kempen is het de politie niet gelukt een serieverkrachter te vinden. De man sloeg tussen 1989 en 2010 zeker twaalf keer toe, vooral in de omgeving van Valkenswaard, Veldhoven en Waalre. Grootschalig DNA-verwantschapsonderzoek komt er definitief niet, is te lezen in het ED.

De dader lijkt veel geluk te hebben. Dankzij de slachtoffers kent de recherche veel details van de man. Hij is blank, tussen de 1,70 en 1,80 meter lang, heeft een Valkenswaards of Riethovens dialect, zou inmiddels tussen de 55 en 60 jaar oud zijn, droeg destijds werkschoenen, had een onverzorgd uiterlijk, vermoedelijk blond of rossig haar, ruwe handen en stonk naar zweet, sigaretten en drank. In 2006 zou hij kalend zijn geweest.

Zijn slachtoffers zeggen dat hij een niet al te intelligente indruk op hen maakte.

Zeer goed DNA-spoor

De eerste verkrachting vond plaats in mei 1989. Twee jongen vrouwen werden toen op de Luikerweg in Valkenswaard in de nachtelijke uren slachtoffer van een onbekende man. Het bleek een begin van een reeks verkrachtingen en aanrandingen in de regio. In 2010 vond de laatste verkrachting plaats die vermoedelijk aan de man te linken valt.

De man liet na drie verkrachtingen een zeer goed DNA-spoor achter. De krant mocht jaren achter de schermen meekijken bij het cold case-onderzoek.

Uitgebreid stamboomonderzoek

Eind 2015 selecteerde de politie 2400 mannen uit Valkenswaard en Bergeijk die ten tijde van de eerste verkrachting in mei 1989 in die omgeving woonden én tussen de 16 en 35 jaar waren. Zonder hun medeweten zocht de politie via uitgebreid stamboomonderzoek van al die mannen naar familieleden met DNA in de justitiële databank. Dat lukte in vijfhonderd gevallen. Het Nederlands Forensisch Instituut keek vervolgens of het daderspoor matchte met het DNA van een van die families. Dat leverde niets op.

Daarnaast richtte de recherche zich in een ruimer zoekgebied op nog eens vijfhonderd mannen uit de omgeving van Eersel en Waalre. Dit waren personen die opvielen door tips of door hun zeden- en geweldsverleden. Zij werden op dezelfde manier via stamboom- en DNA-onderzoek onder de loep genomen. Ook tevergeefs.

LEES OOK:

Serieverkrachter in de Kempen: DNA-onderzoek onder 65 mannen levert niets op

Serieverkrachter in omgeving van Valkenswaard: dit heeft hij op zijn kerfstok