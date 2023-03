Verliezen met 13-0 heeft ook zijn voordelen: 'Kan verbindend werken'

De moed hoeft de spelers van FC Den Bosch nog niet in de schoenen te zakken volgens sportpsycholoog Joost Pluijms. De club verloor vrijdagavond met een pijnlijke 13-0 van PEC Zwolle. Maar dat is geen reden voor paniek: verliezen kan namelijk positief zijn voor het teamwerk. "Erger kan het waarschijnlijk niet worden."

"De grootste vernedering van mijn loopbaan", zo beschreef de Bossche aanvaller Danny Verbeek de horrorwedstrijd van vrijdagavond. Een gevoel dat veel sporters na een verlies hebben, weet sportpsycholoog Joost. "Ik spreek altijd van een 24-uurs regel. Direct na een wedstrijd zijn sommige spelers boos en andere weer heel gelaten, dat verschilt per karakter. Belangrijk is hoe een team de dag erna met het verlies omgaat."

Zoals iedere tegenslag in het leven, kan een verloren wedstrijd dan ook hard aankomen. "Er zit een verschil tussen pijn en lijden. Na een nederlaag mag je het gevoel van pijn best een paar dagen vasthouden, maar als je blijft hangen in lijden kan dat funest zijn voor een teamprestatie."

Relaties tussen spelers en een staf kunnen van invloed zijn volgens Joost. Het bestuur van FC Den Bosch liet eerder weten het contract van trainer Jack de Gier niet te verlengen na dit seizoen. "Of dit momenteel invloed heeft op de spelers durf ik niet te zeggen, maar dat onderlinge relaties tussen spelers en de staf belangrijk zijn voor prestaties is duidelijk. Duidelijke doelen en rollen per speler en een heldere strategie helpen ook."

De sportpsycholoog is van mening dat mentale begeleiding in het voetbal net zo normaal is als andere vormen van trainen. "Voetbalclubs bieden steeds vaker mentale ondersteuning aan voor spelers, maar vaak gebeurt dat pas als het niet zo lekker gaat. De brand wordt dan achteraf geblust, fijner is het als je juist op mentaal vlak ontwikkelt als het goed gaat, dan is er meer ruimte. Fysiek en tactisch trainen spelers zich elke week, laat dat mentaal ook gebeuren."

