Man steelt politiehelm, diefstal wordt duur grapje

Een man van 24 uit Breda is zondagmorgen aangehouden, omdat hij er met een politiehelm vandoor was gegaan. Dit gebeurde op de Heuvel in Tilburg. De diefstal wordt een duur grapje voor de Bredanaar, want doordat hij de helm op de grond heeft laten vallen, kan die niet meer gebruikt worden. Een nieuwe helm kost 575 euro en het inbouwen van de benodigde communicatie-apparatuur nog eens 574 euro.

De man zag zijn kans schoon toen een motoragent rond kwart over vier op een melding in een fietsenstalling in het centrum van Tilburg afging. Hij stapte af, legde zijn helm op de motor en liep naar de stalling. Een andere agent die in de buurt was, zag dat de Bredanaar naar de motor liep, de helm pakte en op zijn hoofd zette en wegliep. Een eindje verderop deed hij de helm af en liet het vallen. Direct werd de Bredanaar aangehouden voor (poging tot) diefstal van de helm.