Michael van Gerwen dendert door naar kwartfinale UK Open

Michael van Gerwen blijft de concurrentie verpulveren. In de UK Open was de darter uit Vlijmen zaterdagavond veel te sterk voor Luke Humphries. Hij versloeg de Engelsman met 10-4. Daardoor plaatste hij zich voor de kwartfinale in het prestigieuze toernooi.

Eerder op de dag klopte Van Gerwen landgenoot Martijn Kleermaker in de vijfde ronde. Daarin werd het 10-6.

Van Gerwen is blij te met de 'twee erg goede overwinningen', laat hij in een reactie op Twitter weten. Hij moet zich zondag opmaken voor de finaledag. "Rust is nu belangrijk."

Aan de leiding

Mighty Mike rijgt de zeges in de Premier League darts deze weken aan elkaar. Zo won hij in Exeter en in het Ierse Dublin eerdere toernooien. In de Premier League staat hij fier aan kop in het klassement.