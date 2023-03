Illegale party: politie grijpt in en tientallen feestgangers druipen af

Agenten hebben zondagochtend een illegaal feest aan de Moerdijkseweg in Zevenbergschen Hoek stilgelegd. Toen ze bij de plek aankwamen waar gedanst werd, waren er tussen de zeventig en honderd mensen. Zij en de organisatoren zijn volgens de politie uiteindelijk rustig vertrokken en er is niemand aangehouden. Wel zijn gegevens genoteerd.

Een alerte beveiliger had de politie gemeld dat er in een leegstaande loods in Zevenbergschen Hoek mogelijk een illegaal feest gaande was. Agenten gingen ernaartoe en ze vroegen de organisatoren het feest stil te leggen. Toen ze dat niet van plan leken, greep de politie in door meer agenten in te schakelen en de stroom van het pand af te halen. Ook werd er geluidsapparatuur in beslag genomen. Daarna bliezen organisatoren en bezoekers rustig de aftocht.

Kentekens en gegevens van aanwezige personen zijn vastgelegd in de politiesystemen.