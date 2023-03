Julia heeft een passie die niet veel jongeren hebben

Voor de 19-jarige Julia Goets uit Reek kan een droom uitkomen. Ze is namelijk kandidaat bij de komende waterschapsverkiezingen. Jongeren en waterschapsverkiezingen lijkt geen voor de hand liggende combinatie. Julia ziet dat anders: “Ik hoor het wel vaker., maar het is juist heel belangrijk.”

Julia wil het interview doen in Beek en Donk. Daar is de Waterpoort van De Peel. Ze wil juist op deze plek uitleggen waarom het waterschap zo belangrijk is. “Door de klimaatverandering zijn er steeds meer hele droge en hele natte perioden. Hier wordt water vastgehouden. In droge tijden kan het water dan weer verdeeld worden onder de boeren in de omgeving."

Ze heeft dan ook een passie voor water. Julia doet de opleiding watermanagement en is voor het CDA kandidaat in waterschap Aa en Maas. “Mijn vriendinnen verklaren me af en toe voor gek”, lacht Julia. “Ik mag dan ook niet te veel over water praten. Hoewel stiekem leer ik ze best veel over het waterschap.”