Gods zegen uitgedeeld en ontvangen in Mierlo

"Opdat we zonder gekke dingen het hele jaar weer door komen!", lacht Lia van Baalen, die als enige vrouw haar brommer liet zegenen. Ze was zondag aanwezig bij de traditionele zegening op het plein voor De Heilige Luciakerk in Mierlo. Zo'n veertig oude brommers en motoren werden gezegend door een zeer enthousiaste diaken, Karel Bennenbroek.

In twee minuten tijd loopt hij, al zwiepend met de wijwaterkwast, langs de oldtimers op twee wielen. Het toegestroomde publiek lacht om het enthousiasme waarmee hij te werk gaat. Naast motoren 'zegent' hij hier en daar ook iemand in het publiek.

"We vragen Gods zegen voor de bestuurders die de weg op gaan en ook voor hun gezinnen", zegt de vrolijke diaken met zijn wijwaterkwast en emmer in de hand. "Maar ik ga nu snel beginnen!", voegt hij er aan toe.

Voor Lia van Baalen uit Eindhoven is de zevende keer dat ze haar brommer laat zegenen in Mierlo. "Het is gevoelsmatig. Het hoort er gewoon bij! Je moet het gewoon doen, want dan klopt het hele plaatje."

Diaken Bennenbroek vindt het ook leuk om te doen. "Zeker als je dat enthousiasme op de gezichten van de mensen ziet. Mensen komen niet voor niets vol enthousiasme hier naartoe. Het betekent iets voor hen. Het is meer dan alleen een ritueel."

Al vijftien jaar laat Antoon Beks zijn geliefde brommer zegenen. "Het was weer geweldig. De mis was ook goed. Mooi verwoord." Of het veel geluk en voorspoed heeft gebracht, is lastig te zeggen. "Tot nu toe hebben we geen erge dingen meegemaakt," grijnst hij.