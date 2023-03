Politiek wil actie in Roosendaalse probleemwijk na schietpartij

"Je schrikt elke keer als er zoiets gebeurt", zegt fractievoorzitter Christian Villée van coalitiepartij GroenLinks. Hij reageert op de schietpartij die vrijdag op klaarlichte dag in de Roosendaalse wijk Kalsdonk plaatsvond. "Dat dit hier in Roosendaal gebeurt", verzucht hij. "En het gekke is dat ik helemaal niet een gevoel van onveiligheid heb als ik door de wijk fiets."

De schietpartij gebeurde vrijdagmiddag. Een bewoner van de tegenoverliggende flat filmde het voorval: het zag eruit als een scene uit de misdaadserie Undercover. Een stuk of vijf mannen troffen elkaar op de Philipslaan, er volgde wat trek- en duwwerk waarna er drie schoten klonken. De mannen sprongen vervolgens in verschillende auto's en scheurden weg. Eén persoon raakte gewond, een Roosendaler van 19. Op de achtergrond waren al politiesirenes te horen.

"Vreselijk dat dit soort uitingen van agressie hier plaatsvinden."

Villée noemt de problematiek in Roosendaal complex. "Het is een enorme knoop van oorzaken die we moeten ontwarren. En dat kost tijd. Het is vreselijk dat dit soort uitingen van agressie hier plaats vinden." De politicus windt er geen doekjes om. "Er wonen hier relatief veel mensen die buiten de boot vallen", gaat hij verder. "We trekken veel laaggeschoolde mensen aan. De HBO'ers trekken weg, die gaan studeren in Eindhoven en Tilburg en komen niet meer terug. De groep die het niet lukt om te slagen is bij ons best groot en zij vormen een makkelijke prooi voor criminele organisaties."

"De wijkagent is niet zichtbaar genoeg."