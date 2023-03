Brabantse dialecten blijven bestaan, maar hoe 'plat' praten we eigenlijk?

Het was nog even spannend of het Brabant boekske dit jaar wel zou worden uitgegeven. Geld was een probleem. Maar uiteindelijk is het onder de noemer 'k Zal oe zegge wie ik ben' toch gelukt. Het is een ode aan de Brabantse dialecten, die volgens auteur Jan Luysterberg nooit verloren zullen gaan. In deze video zie je of mensen in Lith, waar het boekje werd gepresenteerd, 'het Brabants' machtig zijn.