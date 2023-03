Politie lost waarschuwingsschot bij aanhoudingen in Den Bosch

De politie heeft zondagmiddag in de Otto Copesstraat in Den Bosch een waarschuwingsschot gelost. Het schot werd gelost toen agenten vier mannen wilden aanhouden.

Bij de politie was kort daarvoor een melding binnengekomen dat er op straat iemand met een wapen rond zou lopen. Waarom de man met een wapen rondliep, is niet duidelijk. Ook bij de politie is dat nog niet bekend. Waarom er bij de aanhouding van de mannen is geschoten is eveneens onbekend. De politie doet verder onderzoek.

Een buurtbewoner die zijn hond aan het uitlaten was, zag buiten zo'n tien agenten en vijf politiewagens staan. "Een schot heb ik niet gehoord en de aanhoudingen heb ik niet gezien", vertelde een buurtbewoner.

