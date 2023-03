Veel bloed bij een bankje: tiener blijkt slachtoffer van steekpartij

Het slachtoffer van de steekpartij zondagavond aan de Bisschopshoeve in Breda is een tiener. Dat laat de politie maandagochtend weten. Het slachtoffer, een jongen, ligt in het ziekenhuis. Het is niet duidelijk hoe ernstig hij gewond is geraakt. De politie laat weten dat de jongen zelf de politie heeft gebeld.

Hoe oud de jongen precies is, maakt de politie vanwege privacyredenen niet bekend. "Het gaat om een minderjarige", zegt een woordvoerder. "Dichterbij de achttien dan bij de tien." Zondagavond rond elf uur bracht de politie naar buiten dat ze een onderzoek was gestart naar een vermoedelijke steekpartij. Bij een bankje aan de Bisschopshoeve was veel bloed was gevonden. De omgeving van de Bisschopshoeve was afgezet voor onderzoek. Een politieagent met een speurhond kamde de omgeving uit. De recherche onderzoekt de zaak. Er is nog veel onduidelijk over wat er is gebeurd.