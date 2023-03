Tieners van 16 en 17 aangehouden voor gewelddadige straatroven

De politie heeft maandag drie tieners opgepakt in voor meerdere gewelddadige straatroven in Tilburg en Breda. Het gaat om Tilburgers van 16 en 17 jaar. De slachtoffers werden bedreigd en soms ook mishandeld. De verdachten zouden dure merkkleding, pinpassen, geld, telefoons en andere elektronica buit hebben gemaakt.

De zaken speelden in het najaar van vorig jaar. Eén van de 17-jarige verdachten werd eerder al opgepakt voor de straatroven in Breda. Maandag werd hij opnieuw aangehouden als verdachte van meerdere gewelddadige straatroven. Dit keer gepleegd in Tilburg.

Ook de andere twee Tilburgers worden verdacht van straatroven in beide steden.

De recherche vermoedt dat het om één dadergroep gaat die in wisselende samenstelling opereert. Meerdere aanhoudingen sluit de politie dan ook niet uit.