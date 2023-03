Robin Groos stapt uit sterrenrestaurant Eden: 'Mezelf uit het oog verloren'

Robin Groos sleepte in 2020 nog een Michelinster binnen voor restaurant Eden in Valkenswaard, maar nu heeft de ondernemer besloten om zijn kindje uit handen te geven. Hij stopt en zijn compagnon Herman Cooijmans gaat alleen verder. "Alles moest steeds groter en beter en daardoor ben ik mezelf uit het oog verloren", zegt Robin.

In 2019 opende hij als gastheer en wijnkenner samen met chef-kok Cooijmans restaurant Eden. Hun kookstijl bleek zo goed dat ze binnen een jaar al de hoogste onderscheiding binnensleepten: een Michelinster. "We waren hartstikke blij natuurlijk", zegt Robin. "Maar al snel daarna kon ik zelfs die niet meer waarderen. Voor mij leek het alsof iedereen om me heen dat geflikt had en ikzelf niet."