Zo gaat het nieuwe Bravis ziekenhuis in Roosendaal er uitzien

Het nieuwe Bravis Ziekenhuis komt in een landschapspark met veel groen en waterpartijen. Er komt een speciale afslag op de snelweg om overlast in de omliggende woonwijk te voorkomen. Dat blijkt uit het schetsontwerp dat maandag is gepresenteerd.

De nieuwbouw vervangt de huidige ziekenhuizen van het Bravis in Roosendaal en Bergen op Zoom. Het Bravis is naast het Amphia het tweede ziekenhuis in West-Brabant. Op de locatie aan de rand van Roosendaal wordt straks zorg verleend aan inwoners van West-Brabant en het oostelijk deel van Zeeland. Inwoners van de wijk Tolberg vrezen met de komst van het nieuwe ziekenhuis voor verkeersoverlast van bezoekers en leveranciers. Het nieuwe ziekenhuis aan de rand van Roosendaal, krijgt van bovenaf gezien de vorm van klaverblad. Het gebouw wordt maximaal 24 meter hoog. Voor het ontwerp werkten de architecten samen met een groot aantal Bravis-medewerkers. Door de specifieke vorm van het gebouw kan iedereen van binnenuit de groene omgeving zien. Op de begane grond komen onder meer de spoedeisende hulp, de huisartsenpost en het restaurant. De polikliniek wordt ondergebracht op de eerste verdieping. De operatiekamers, de kraamafdeling en de intensive care liggen op de tweede verdieping. De overige verpleegafdelingen zijn straks te vinden op de derde en vierde verdieping. Dicht bij de hoofdingang van het ziekenhuis komt een parkeergebouw. Verder komen er fietspaden door het landschapspark, waardoor het ziekenhuis ook per fiets goed bereikbaar is. De start van de bouw is gepland in 2026. In 2029 moet het ziekenhuis klaar zijn.